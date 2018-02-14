Волочкова с женихом позвали третьего
Анастасия Волочкова снова порадовала злопыхателей, опубликовав в микроблоге фотоотчет с празднования Дня святого Валентина. На снимках виден накрытый стол, усыпанный лепестками роз.
"Мои дорогие, а вы
подготовились ко встрече Дня Влюбленных?" – обратилась она к подписчикам.
На одном из снимков Настя целует своего избранника Михаила. Пара стоит в окружении воздушных шариков в вид сердечек.
"А вам какие
мои фото нравятся больше? Где я одна или не одна? Я ненавижу одиночество с
детства. Вот поэтому по жизни и не одна", – призналась балерина.
Она пожелала всем любви и попросила порадоваться за нее без злорадства.
"Если сможете", – добавила она.
Но посетители ее страницы не смогли – желчные комментарии начали появляться один за другим. Хейтеры обсудили и холодную летнюю кухню, и накрытый стол, и внешний вид Михаила. "Мужчина в майке, женщина в свитере и в куртке", – заметила одна из подписчиц.
"Это чтобы вы спросили! Миша без куртки, потому, что его согревает моя любовь!" – парировала Волочкова.
Звезде мальдивских пляжей не привыкать к гневным комментариям. Как рассказали недавно Dni.Ru, недруги звезды специально нанимают людей, чтобы те за деньги оскорбляли балерину в сетях.
Впрочем, нашлись и те, кто высказал слова восхищения. Они назвали балерину прекрасной "и на пляже, и в бане, и в домашнем", пожелали ей с Михаилом долгих совместных лет жизни, а их пару окрестили замечательной. Также они напомнили, что счастье любит тишину, и призвали Анастасию не выставлять его напоказ.
Кстати, судя по Instagram самого Михаила, романтическую обстановку создала его пассия. "Неожиданный сюрприз от любимой", – подписал он фото, на котором запечатлена входная дверь с шариками.
Но подписчики обратили внимание еще на одну любопытную деталь, а именно – на три прибора на столе. "Кто третий?", "Кому прибор", – начали любопытствовать они. Но Волочкова решила не раскрывать интригу.
Ранее в соцсети обнаружили анкету нового любовника Анастасии Волочковой на сайте знакомств, напоминает URA.RU. В ней говорилось, что 40-летний Михаил Логинов живет в коммунальной квартире и ищет москвичку для совместного времяпровождения.
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