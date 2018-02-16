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Волочкова объявила войну бабам

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Балерина назвала женщин недолюбленными и ущербными

Похоже, терпению одиозной дамы пришел конец. Призыву к добру и миру сменились вполне себе конкретными напутствиями в адрес недоброжелателей. 

Анастасия Волочкова сдала своих обидчиц, выложив в Сеть сканы их страниц в Instagram. Все аккаунты закрыты, у каждого – мизерное количество постов, а то и вовсе "по нулям".

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"Дорогие мои известные и публичные люди! Посмотрите, кто нам пишет гадости! Недолюбленные бабы с нулями в кубе. Посмотрите на их рожи и просто посмейтесь над их ущербностью и завистью к нам! Успешным, красивым, самодостаточным, любящим и любимым", – выдала Анастасия. 

 

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

 

Дальше светская львица прямым текстом посоветовала, что надо делать при общении с хейтерами. "Посылайте их и живите счастливо!" – написала она.

"А мне простите мою любовь. Давайте больше огня в ленту! Мы хоть с Мишей поугораем! А то скучно без вас", – добавила Волочкова в конце пламенного поста.

Реакцию пользователей можно коротко охарактеризовать как "Ой, все!".

Разумеется, в ленте собралась группа поддержки танцовщицы. "Вы красивая, успешная, добрая и самое главное человечная!", "Выше нос, и не обращать на подобных внимания", "Настя, ну простите этих ущербных", – оставили они комментарии. 

Но большинство взяло балерину в оборот. "Такой богатый набор слов у Вас", "Вы такое несете последнее время, что есть уже подозрение что у вас легкая шизофрения!!! Вы сами людям даете повод писать негатив под вашими фото!!!!", "Вы были нежным цветком нереальной красоты, приятно было слушать Вашу грамотную спокойную речь. А сейчас просто не пойму, откуда столько бранныx слов, будто не известная балерина пишет, а озлобленная женщина из мест не столь отдаленныx", – и это самые лояльные отзывы из всех. 

Но Анастасия Юрьевна решила, что этого мало, и подкинула дров в топку, выложив следом коллаж из двух фото. На одном – она, на другом – мужчина ее мечты Михаил. Оба сняты на фоне пылающего в камине огня и в окружении воздушных сердечек. 

Огонь?😉 А вы говорите..😂 Кто меня фотографирует.. Это он. Это он. Сибирский русский почтальон.😂👍🏼🌺❤️ А вы как отметили? С любимыми?❤️🐒 Напишите нам с закрытых аккаунтов!😂 Хоть поржем!😂😂 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #творчество #я #танец #музыка #зима #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #beautiful #enjoy #instagood #me #love #look #followme #тепло #мы #я

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"А вы говорите.. Кто меня фотографирует.. Это он. Это он. Сибирский русский почтальон", – почему-то написала любительница растяжек. Если уж цитировать детского поэта, логичнее было написать "ленинградский". На худой конец, "анапский", ведь, если верить найденной на одном из сайтов знакомств анкете Михаила, он именно оттуда. 

"А вы как отметили? С любимыми? Напишите нам с закрытых аккаунтов! Хоть поржем!" – не унималась Настя.

Пользователи назвали ее королевой треша и, учитывая манеру общения, задались вопросом: "Пьяная что ли?" 

Денис ЗВЯГИН
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