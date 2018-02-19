Супругу футболиста подгоняют под три тяжелые статьи из-за фото мужа

Сыр-бор между дамами разгорелся после того, как казахстанская модель Ольга Семенова выложила в Сеть снятое в ночном клубе видео, на котором Андрей Аршавин приобнимает ее за талию.

Разумеется, жена футболиста Алиса не смогла пройти мимо такого компромата и поинтересовалась у девушки, что, собственно, происходит. "Я культурно ей ответила, объяснила, что у нас была игра, и все были подвыпившие. И добавила, что Аршавин меня не интересует ни как мужчина, ни как человек", – цитировал Семенову портал Tengrinews.kz.

"Видимо, ее не устроил мой ответ, и в ход пошли угрозы. Она представилась сотрудником ФСБ, сказала, что отрежет мне пальцы, чтобы я не тусовалась ни с кем и нигде", – добавила модель.

После этих слов она и написана заявление. В данный момент полицией в Алма-Ате проводится расследование по статье "Угроза".

Алиса Аршавина не стала скрывать, что все на самом деле очень серьезно.

"На меня завели уголовное дело по трем тяжелым статьям. Это очень неприятно. До суда пока далеко, сейчас идут проверки", – призналась она StarHit.

Ее Instagram закрыт. "Пока не уляжется пыль", – записано на титульной странице.

Недавно, 11 февраля, семья Аршавиных отметила день рождения дочери, которой исполнился год.

"Андрей, конечно, в шоке от всего, что сейчас происходит", – продолжила Аршавина. "С этой моделью он тоже не поддерживает контакт, тогда в клубе была их первая и последняя встреча. Так что мирным путем ситуацию урегулировать уже не удастся", – заключила жена футболиста.

Сам же Андрей не помнит, чтобы у него был ее телефон. По его словам, все, кто сидел в тот злополучный вечер в ресторане, сказали, что он сам названивал Семеновой, пишут Dni.RU.