Пугачеву кинули на деньги

Простые работяги увели из-под носа Примадонны приличную сумму

Алла Пугачева потеряла большое количество денег во время постройки дома в Малых Бережках. Об этом рассказала владелица дизайн-студии и крестная сына певицы Гарри Мила Ставицкая.

По ее словам, строительство усадьбы для Примадонны задержалось из-за того, что рабочие откровенно воровали выделенные деньги, передает газета "Взгляд" со ссылкой на "Экспресс газету".

"Не один миллион ушел в песок. Это продолжалось до того момента, пока общие друзья не свели ее с моим мужем", – добавила она.

Муж Ставицкой является чиновником из Минстроя России. Именно он, как утверждает Мила, разрешил тупиковую ситуацию и нашел "прекрасных мастеров".

Ставицкая не упустила случая и отметила, что Алла Борисовна – отличный дизайнер. При этом она придумывает интерьеры, которые потом воплощаются в реальность.

Дом Примадонны на Истре стоит на участке в 50 соток. На территории есть свой причал, однако певица не посещала это место уже больше 6 лет.