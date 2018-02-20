Пугачеву кинули на деньги
Алла Пугачева потеряла большое количество денег во время постройки дома в Малых Бережках. Об этом рассказала владелица дизайн-студии и крестная сына певицы Гарри Мила Ставицкая.
По ее словам, строительство усадьбы для Примадонны задержалось из-за того, что рабочие откровенно воровали выделенные деньги, передает газета "Взгляд" со ссылкой на "Экспресс газету".
"Не один миллион ушел в песок. Это продолжалось до того момента, пока общие друзья не свели ее с моим мужем", – добавила она.
Муж Ставицкой является чиновником из Минстроя России. Именно он, как утверждает Мила, разрешил тупиковую ситуацию и нашел "прекрасных мастеров".
Ставицкая не упустила случая и отметила, что Алла Борисовна – отличный дизайнер. При этом она придумывает интерьеры, которые потом воплощаются в реальность.
Дом Примадонны на Истре стоит на участке в 50 соток. На территории есть свой причал, однако певица не посещала это место уже больше 6 лет.
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