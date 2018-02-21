Стало известно о безумии Марьянова

Накануне смерти актер говорил о любви к жене

Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября прошлого года. Последние дни он провел в подмосковном реабилитационном центре "Феникс", где находился якобы из-за увлечения алкоголем.

Директор центра, врач-психотерапевт Оксана Богданова уклонилась от прямого ответа на вопрос, был ли актер в запое и в депрессии. "Это закрытая личная информация. И еще: депрессия – это медицинский термин, и этот диагноз ему никто не ставил... У него был внутренний конфликт. Это был его личный конфликт. Подробнее говорить не имею права", – цитирует ее "Комсомольская правда".

Женщина рассказала о своих беседах с Дмитрием Марьяновым. Перед уходом он говорил в основном о любви.

"К жене. Жена и жизнь у него были неделимы. На мой взгляд, у Дмитрия и Ксении были очень теплые отношения, это любовь... с нотками безумия и зависимости", – поделилась Оксана Богданова своими наблюдениями.

Также она опровергла слухи о том, что накануне смерти актер просился домой.

"Он понимал, что ему нужно пройти полный курс. Понимал и принял это решение сам, до того, как приехать", – заявила она.

Звезда фильма "Выше радуги" умер по дороге больницу. Причина смерти – оторвавшийся тромб. О смерти его жене Богданова сообщила сама. По ее словам, врач отказался это делать.

"Реакцию жены передавать не хочу: это чужое горе... Я виделась с Ксенией, передавала его личные вещи. Я попросила у нее прощения. За то, что планы не свершились – я про результат своей работы, что у меня не оказалось шанса помочь человеку, семье..." – вспомнила женщина те минуты.

"Она отнеслась холодно", – добавила Богданова.

Среди личных вещей был дневник актера, который он вел в рамках психотерапии.

Несмотря на то что этот центр – реабилитационный, а не лечебный, в крови актера были обнаружены сильнодействующие препараты, которые невозможно приобрести без рецепта. Оксана Богданова не смогла прокомментировать этот факт.

В данный момент проводится расследование смерти Марьянова.