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Басков "проехался" по главной проблеме России

Николай Басков. Фото: GLOBAL LOOK press
Золотой голос России пустился в путешествие по стране и ужаснулся дорогам

Звезда российской сцены певец Николай Басков признался, что очень любит путешествовать по разным уголкам нашей необъятной Родины.

"Я очень люблю свою страну. И когда все в ней начинают ругать, мне становится печально. Ведь люди, во всем видящие плохое, к сожалению, не замечают хорошее, а оно происходит!" – рассказал Басков в интервью агентству РИА "Новости".

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Артист посетовал, что российские дороги, к сожалению, оставляют желать лучшего. Басков отметил, что много путешествует и авторитетно может сказать, что дорога, к примеру, от Иванова до Ярославля – плохая. "Надо обратить внимание на то, что ее нужно сделать", – добавил он.

Басков подчеркнул, что настоящий артист от народа не отворачивается. "Ты благодарен каждому человеку, который тебя узнал, тебе не жалко с кем-то сфотографироваться:  сделать совместное селфи – это секунда, а у человека будет хорошее настроение", – уверен певец.

Валентина МАЙОРОВА
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