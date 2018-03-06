Джигарханяну предрекли страшное будущее
Бывшие супруги Джигарханян и Цымбалюк-Романовская не сдают позиции, делая по очереди важные заявления. На этот раз слово взяла Виталина.
Она созрела для раздела имущества. И готова по-честному поделить с экс-мужем недвижимость – однушку в Подмосковье и трешку на Молодогвардейской улице.
"Я хочу договориться со своим бывшим супругом по всем вопросам. Где он хочет проживать, как считает правильно разделить наше имущество. Я отношусь к нему с большим уважением и считаю необходимым обсудить все имущественные претензии, которые у него есть ко мне", – рассказала она в эфире программы "Пусть говорят".
Пианистка заявила, что ее пугает одиночество, на которое обрекли Армена Борисовича. Она обратилась к бывшему мужу напрямую, сказав, что ей важен его комфорт. А также призналась ему в любви.
"Я никого в жизни не любила так, как любила вас. У меня есть родители. А у вас из близких никого нет. Вас сделали одиноким человеком. И вряд ли у вас появится близкий человек. То, что вам нанимают сиделок, – это унизительно. Я хочу, чтобы вы жили в любви. И я готова дать вам такую любовь", – сказала она, цитирует сайт "Комсомольская правда".
Тем временем стало известно, что на съемках очередного выпуска программы "Детектор лжи" на "Первом канале" разгорелся скандал. "Абсолютно пьяная Цымбалюк-Романовская откровенно издевалась над Арменом Борисовичем во время съемок", – рассказала Dni.Ru побывавшая там Элина Мазур. Дошло и до рукоприкладства. Виталина избила приглашенного для защиты Джигарханяна Марка Рудинштейна, и "он был срочно госпитализирован".
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