Бывшей Джигарханяна отказал чужой муж
Личная жизнь бывшей жены Джигарханяна продолжает обрастать новыми подробностями. На этот раз стало известно еще об одном женатом мужчине, с которым у Цымбалюк-Романовской якобы были отношения.
"Она вообще испытывает какую-то странную слабость к женатым мужчинам. Тайный любовник из Грузии, Армен Борисович, теперь Полянский – все они были женаты", – заявила ее бывшая подруга Элина Мазур.
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Речь о пианисте, с которым Виталина познакомилась много лет назад. Появившейся между ними якобы интимной связи мужчина не придавал серьезного значения.
"Это была ни к чему не обязывающая связь. По крайней мере, я никаких обещаний Виталине не давал", – рассказал Олег Полянский.
"Она была симпатичной юной особой, поэтому у нас возник такой легкий роман", – добавил он.
Виталина даже познакомила его со своими родителями. Но и при таких раскладах, по словам мужчины, пианистка не претендовала на что-то большее.
Иного мнения придерживается Мазур. Она утверждает, что Цымбалюк-Романовская строила серьезные матримониальные планы на Полянского и даже называла его главной любовью своей жизни.
"Отношения с ним не вылились во что-то большее лишь по той причине, что он сам этого не хотел",– заключила Мазур, цитирует StarHit.
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