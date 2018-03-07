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Карина Мишулина. Фото: instagram.com/karinamishulina
Тимур Еремеев сомневается, что его разборки с сестрой скоро закончатся

Как известно, Карина Мишулина отказывается признавать результаты ДНК-теста, который подтвердил ее родство с Тимуром Еремеевым. Актриса даже заговорила о процедуре эксгумации.

И вот слово взял ее сводный брат. На просьбу прокомментировать инициативу родственницы Еремеев ответил очень коротко.

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"Я категорически против этого. Считаю, что это отвратительно и безнравственно", – заявил он.

Также он отметил, что, скорее всего, разборки между ним и семьей народного артиста прекратятся еще нескоро. Но он готов к диалогу.

"Если Карина позвонит, я не скину звонок. Я очень лоялен, открыт и спокоен. Другое дело, что именно сейчас я не знаю, о чем говорить", – отметил актер.

Ранее суд отклонил иск Мишулиных к Еремееву и изданию "7 дней" о защите чести и достоинства. После этого Карина разразилась в микроблоге монологом, в котором пожелала "господину Еремееву удачно отрабатывать его контракт с 1 каналом на несколько млн. сумму!!" 

"Надеюсь он от этого стал на минуту счастливее", – добавила актриса.   

 

 

Денис ЗВЯГИН
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