Как известно, Карина Мишулина отказывается признавать результаты ДНК-теста, который подтвердил ее родство с Тимуром Еремеевым. Актриса даже заговорила о процедуре эксгумации.
И вот слово взял ее сводный брат. На просьбу прокомментировать инициативу родственницы Еремеев ответил очень коротко.
"Я категорически против этого. Считаю, что это отвратительно и безнравственно", – заявил он.
Также он отметил, что, скорее всего, разборки между ним и семьей народного артиста прекратятся еще нескоро. Но он готов к диалогу.
"Если Карина позвонит, я не скину звонок. Я очень лоялен, открыт и спокоен. Другое дело, что именно сейчас я не знаю, о чем говорить", – отметил актер.
Ранее суд отклонил иск Мишулиных к Еремееву и изданию "7 дней" о защите чести и достоинства. После этого Карина разразилась в микроблоге монологом, в котором пожелала "господину Еремееву удачно отрабатывать его контракт с 1 каналом на несколько млн. сумму!!"
"Надеюсь он от этого стал на минуту счастливее", – добавила актриса.
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