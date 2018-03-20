Малахов указал на беременность Собчак
Телеведущий Андрей Малахов раскрыл подробности странного и эмоционального поведения Ксении Собчак.
По его словам, после теледебатов, на которых Ксения расплакалась из-за выпадов со стороны Владимира Жириновского, Татьяна Арно и Мария Богданович подтвердили интересное положение журналистки.
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"Ксения беременна. Это был гормональный срыв. Но в любом случае так себя вести, тем более убеленному сединой мужчине, непростительно", – цитирует Малахова журнал StarHit.
При этом ведущий задал вопрос о беременности близкой подруге Собчак Нике Белоцерковской, однако она не подтвердила эту информацию.
Малахов подчеркнул, что, возможно, политик находится уже на шестом месяце.
"Если принять во внимание, что мой папа всегда мечтал, чтобы я стал гинекологом, и отдельные разговоры в свете, что кандидат в президенты уже чуть ли не на шестом месяце, я выражаю восхищение стойкостью Ксении", – добавил он.
Слухи о беременности Ксении Собчак появились в разгар президентской кампании. Во время дебатов в прямом эфире она вела себя крайне эмоционально, напоминает "Свободная пресса". Кандидат кидалась в слезы и даже плеснула водой в лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Собчак замужем за актером Максимом Виторганом. У пары уже есть полуторагодовалый сын Платон.
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