Волочкова осталась без волос

Внешний вид эпатажной балерины изумил поклонников

Анастасия Волочкова, изменившаяся в последнее время до неузнаваемости, вновь стала темой для обсуждений. Она снова избавилась от длинных локонов, которые так понравились ее подписчикам. Балерина затянула волосы в хвост, вернувшись к своему привычному образу

И ладно если бы она просто опубликовала фото. Но нет, балерина сняла небольшое видео и прогнала его через селфи-фильтр, наложив на себя ушки и очки. Вдобавок, изменила голос, заговорив в духе героев японских аниме.



"Я знаю, что вам длинные волосы мои понравились. Но мои репетиции их не подразумевают, так что иногда надо хвостик носить", – сказала она.

Произнося эту фразу, балерина придавала своему лицу глуповатое выражение, отчего само видео получилось достаточно комичным.

В подписи к ролику она добавила, что "стремительные движения и упражнения не предполагают укладки".

Видимо, фолловеры еще не отошли от серии снимков преображенной балерины, поэтому привычно засыпали ее комплиментами. "Вам и так и так идет, просто все привыкли видеть вас с собранными, а с распущенными вы прямо милашка становитесь", "Настя, как мило", "Ты в любом образе с любой прической хороша", – наперебой начали хвалить они Анастасию.

Они также обратили внимание, что на лице Волочковой практически нет макияжа. "Совсем девочка", – удивленно отметили они.

Любопытно, но злобных комментариев пока практически нет. Кто-то, правда, спросил Волочкову, почему она называет себя балериной? Но та предпочла пока не ввязываться в дискуссию. Возможно, ждет более острых реплик.