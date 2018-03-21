Волочкова осталась без волос

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Анастасия Волочкова, изменившаяся в последнее время до неузнаваемости, вновь стала темой для обсуждений. Она снова избавилась от длинных локонов, которые так понравились ее подписчикам. Балерина затянула волосы в хвост, вернувшись к своему привычному образу
И ладно если бы она просто опубликовала фото. Но нет, балерина
сняла небольшое видео и прогнала его через селфи-фильтр, наложив на себя ушки и
очки. Вдобавок, изменила голос, заговорив в духе героев японских аниме.
"Я знаю, что вам длинные волосы мои понравились. Но мои репетиции их не подразумевают, так что иногда надо хвостик носить", – сказала она.
Произнося эту фразу, балерина придавала своему лицу глуповатое выражение, отчего само видео получилось достаточно комичным.
В подписи к ролику она добавила, что "стремительные движения и упражнения не предполагают укладки".
Так приятно, что многие оценили мои длинные волосы.👍🏼 Я рада. Но на репетициях мне нужно прыгать, кружиться и совершать стремительные движения и упражнения, которые не предполагают укладки.🐒 Поэтому в зале для изнурительной физ нагрузки более подходит хвостик.😊 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна
Видимо, фолловеры еще не отошли от серии снимков преображенной балерины, поэтому привычно засыпали ее комплиментами. "Вам и так и так идет, просто все привыкли видеть вас с собранными, а с распущенными вы прямо милашка становитесь", "Настя, как мило", "Ты в любом образе с любой прической хороша", – наперебой начали хвалить они Анастасию.
Они также обратили внимание, что на лице Волочковой практически нет макияжа. "Совсем девочка", – удивленно отметили они.
Любопытно, но злобных комментариев пока практически нет. Кто-то, правда, спросил Волочкову, почему она называет себя балериной? Но та предпочла пока не ввязываться в дискуссию. Возможно, ждет более острых реплик.
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