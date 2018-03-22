Пугачева взволновала поклонников

Алла Борисовна не перестает будоражить общественность

Вот уже неделю фанаты Примадонны пытаются раскрыть секрет молодости артистки. Они наперебой пишут ей комплименты, удивляясь, как в свои 68 лет Алла так роскошно выглядит.

Особенно сильное впечатление на поклонников королевы отечественной поп-сцены произвело ее последнее селфи, опубликованное в Instagram. Артистка запечатлела себя сразу после утреннего душа: с мокрыми волосами и обворожительной улыбкой.

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Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.

"Дорогая, неподражаемая, и женщина, и актриса, певица, добрая, душой открытая, любимая, больше людей добрых чем злых. Самая шикарная женщина. А мы все рано или поздно стареем и быстро. И дай Бог каждому оставить после себя жизнь – своих детей, свое продолжение".

"Великая певица, великая актриса! Человек с большой буквы! Женщина любимая и любящая! Заботливая и добрая мама! Естественная как с макияжем так и без!"

"Супер женщина. Она не существовала. Она жила, живет и наслаждается жизнью. Алла Пугачева шикарная женщина. Она красива, а косметикой только подчеркивала свою красоту".

"Прекрасное фото,умничка и талант.Без всякого макияжа и париков.Настоящая!!!!!!!" – писали восторженные поклонники.

Накануне Пугачева ошеломила своей красотой зрителей на концерте в Кремлевском дворце. "Женщина, которая поет" появилась на публике в белом топе, такого же цвета шаловливых лосинах и веселеньком пиджачке в розочку.

А в день выборов президента России, 18 марта, артистка сразила своей красотой всех присутствующих на избирательном участке в Звенигороде, куда она пришла голосовать вместе с супругом Максимом Галкиным.

По словам ясновидящей и таролога Марианны Абравитовой, для Пугачевой весна будет очень насыщенной.

"Ближайший месяц будет ознаменован интересными мероприятиями. Многие из них, возможно, она сама инициирует. Конечно, это все будет окрашено и сюрпризами, так как в принципе любой ее выход – это удивление для зрителя. Она будет эпатировать и восхищать своих поклонников снова и снова. В эту всю систему сейчас встраиваются и ее дети, яркие и талантливые. Это, конечно, естественно. Яблоко от яблони недалеко падает. Ближайший месяц восхитительный. Но хочу заметить, что везде впереди всего будут всегда идти ее дети, даже Максим Галкин окажется немного поодаль", – считает она.