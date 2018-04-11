Джигарханян попал в рай

Новые подробности жизни известного актера раскрыла небезызвестная Элина Мазур

Бывшая жена Армена Борисовича Виталина Цымбалюк-Романовская не раз говорила, что очень переживает, как он справляется без нее, и о своей ответственности перед ним. Она выражала беспокойство о том, кто присматривает за ним, приносит лекарства и возит к врачам. Осведомленной в этом оказалась ее помощница в прошлом Элина Мазур.

По словам этой женщины, сейчас рядом с Джигарханяном его настоящий друг Артур Согомонян. Актеру "нанята прекрасная сиделка", она, по словам Армена Борисовича, ухаживает за ним "лучше Виталины", рассказала Элина.

Народного артиста окружают вниманием лучшие врачи и медперсонал, сообщила она. И добавила: "заботливая" Цымбалюк-Романовская может не волноваться о его самочувствии.

"Он ее забыл! Сиделок, тем более нечистых на руку, долго вспоминать не комильфо!" – отметила Мазур.

Недавно Элина и Виталина встретилась на одном из ток-шоу. Тогда бывшая помощница Цымбалюк-Романовской заявила, что у нее нет никаких отношений с Джигарханяном, его интересов она не представляет и на него не работает.

При этом женщина, по ее же словам, в курсе всех дел актера. И защищает Джигарханяна.

"Он старый человек. Вы хотели получить контракт с уборщицей Викой из Киева? Вы его получили! Мы больше никак не хотим комментировать происходящее! Я прошу оставить в покое доброе имя великого артиста, внесенного в Книгу рекордов Гиннесса, и его друга Артура Согомоняна", – призвала Мазур в одном из эксклюзивных интервью Dni.Ru.

Да и сам Армен Борисович не раз просил прекратить травлю. Но его так и не услышали.

Бывшая помощница Виталины Цымбалюк-Романовской пожаловалась на то, что "Первый канал" долго требовал от нее "заткнуться". Она напомнила, как вывела на чистую воду ту, что "скрывается за личиной кротости... что звать ее вовсе даже не Виталина".

Однако, заявила Мазур, ее "признания были совсем не нужны", и редакторы "Пусть говорят" нашли подсадных", чтобы ее скомпрометировать. "А Цымбалюк-Романовская тем временем наглела, чувствуя свою безнаказанность", – отметила Элина.