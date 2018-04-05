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Бывшая Джигарханяна борется за квартиру

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Виталина опровергла появившиеся в СМИ слухи

Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не отдавала свою квартиру экс-супругу.

"У друга Армена Борисовича уже третья или четвертая версия по поводу этой квартиры. И все они не соответствуют действительности. Квартира отчуждена в результате махинации. Мы будем оспаривать эту сделку с адвокатом", – пожаловалась Виталина "Пятому каналу".

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Ранее друг Джигарханяна Артур Согомонян рассказал "Комсомольской правде", что Цымбалюк-Романовская обманом завладела квартирой в "Рублевском предместье", но, испугавшись судебного преследования, вернула квартиру Армену Борисовичу. 

Джигарханян развелся со своей третьей супругой, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, еще в ноябре прошлого года. Однако страсти из-за расставания двух звезд не утихают до сих пор.

Валентина МАЙОРОВА
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