Жена отпустила Караченцова к любовнице

Людмила Поргина рассказала о сокровенном

К истории о том, как бывшая балерина Мариинки Елена Дмитриева, живущая то в Питере, то в Париже, 23 года тайно встречалась в родном городе с народным артистом Николаем Караченцовым, появилось много вопросов. И один из них – как на ее признание смотрит жена известного актера. Оказалось, вполне спокойно.

Супруги находятся в Израиле, где Караченцов проходит лечение – у него четвертая стадия рака. "Да, мы слышали про откровения балерины. По этому поводу вместе с Колей хохотали в голос. Представляете, он даже ее не знает. Не помнит вообще, кто она такая," – рассказала Людмила Поргина сайту "Комсомольская правда".

По ее словам, Елена "выдает желаемое за действительное". А фотографий с разными поклонницами у мужа не счесть, отметила супруга.

И в семье актера "все по-прежнему". Никакие слова балерины супругам не помеха.

"Коля сказал: "Я ее не знаю, Люда!" Я еще пошутила: мол, если что, отпускаю, иди к любовнице. Он в ответ: "С ума сошла?!" – сказала Поргина.

А если бы муж кого-то полюбил, то ушел бы. "Коля – сильный человек. Это он создает счастье в семье, не я. Я просто подпорка, палка для поддержки", – пояснила Людмила.

И выразила готовность по возвращении из Израиля прийти с мужем на телешоу. "Пусть балерина нам в глаза посмотрит", – предложила она.

Жена назвала Караченцова глубоко порядочным человеком. "Он вырос в интернате, у него в детстве, считай, не было мамы и папы (родители развелись, и когда мальчику исполнилось 7 лет, мама отдала его в интернат из-за своих постоянных разъездов по работе). Для него его семья – самое дорогое, что есть в жизни", – сообщила Поргина.

А что касается интрижек, которыми актерам якобы нужно подзаряжаться, "это вообще не про него". И на то, чтобы "просто встретиться с этой балериной, пообщаться", у него не было времени: "он порой спал три – четыре часа", добавила Людмила.

И ответила на вопросы о других якобы романах мужа – с танцовщицей Мариной Ширшиковой, актрисой Ольгой Кабо.

Людмила Поргина – "умная женщина и не приняла все это близко к сердцу", сказала актриса Виктория Лазич.