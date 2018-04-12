Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Актер Панкратов-Черный попал в больницу

Александр Панкратов-Черный. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Известного артиста сразил опасный недуг

Народный артист России Александр Панкратов-Черный госпитализирован, ему будут делать операцию. 

У актера диагностировали болезнь, от которой он может утратить подвижность рук, сообщает "РЕН ТВ". Из-за недуга, которым страдает артист, сухожилия утрачивают эластичность, и сначала пальцы перестают разгибаться до конца, а затем могут перестать двигаться совсем. 

По теме

По информации источника, медики решили прооперировать актера, хотя эту болезнь можно лечить и нехирургическими методами. 

Жена Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла информацию о госпитализации актера. "Александр Васильевич жив-здоров, сидит рядом со мной. Он ходил на небольшую консультацию: была проблема с пальцем. Сейчас все хорошо", – рассказала она Агентству городских новостей "Москва".

Несколько позднее сам актер возмутился тем, что из новости о простой операции на руке подняли шумиху.

"Сделал маленькую операцию на ладони на левой руке и все, пришел домой, сижу, пью чай. Вся пресса пишет, что Панкратов госпитализирован, да ничего нет такого! Что за бред такой", – заявил Панкратов-Черный РБК.

Александр Панкратов-Черный сыграл множество ролей в советских и российских фильмах и сериалах. "Зимний вечер в Гаграх", "Жестокий романс", "Батальоны просят огня", "Ширли-Мырли" – далеко не полный перечень картин, в которых он снимался. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Назван отравивший Скрипаля яд

Специалисты ОЗХО рассказали, каким веществом пытались "убить" британского шпиона

Президенты России и США готовы к войне

"Самолеты судного дня", которые имеются в распоряжении наших лидеров, приготовились к взлету

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей