Известного артиста сразил опасный недуг

Народный артист России Александр Панкратов-Черный госпитализирован, ему будут делать операцию.

У актера диагностировали болезнь, от которой он может утратить подвижность рук, сообщает "РЕН ТВ". Из-за недуга, которым страдает артист, сухожилия утрачивают эластичность, и сначала пальцы перестают разгибаться до конца, а затем могут перестать двигаться совсем.

По информации источника, медики решили прооперировать актера, хотя эту болезнь можно лечить и нехирургическими методами.

Жена Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла информацию о госпитализации актера. "Александр Васильевич жив-здоров, сидит рядом со мной. Он ходил на небольшую консультацию: была проблема с пальцем. Сейчас все хорошо", – рассказала она Агентству городских новостей "Москва".

Несколько позднее сам актер возмутился тем, что из новости о простой операции на руке подняли шумиху.

"Сделал маленькую операцию на ладони на левой руке и все, пришел домой, сижу, пью чай. Вся пресса пишет, что Панкратов госпитализирован, да ничего нет такого! Что за бред такой", – заявил Панкратов-Черный РБК.

Александр Панкратов-Черный сыграл множество ролей в советских и российских фильмах и сериалах. "Зимний вечер в Гаграх", "Жестокий романс", "Батальоны просят огня", "Ширли-Мырли" – далеко не полный перечень картин, в которых он снимался.