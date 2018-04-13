Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Рыбке назначат наказание

Настя Рыбка. Фото: GLOBAL LOOK press/nastyarybka
Анастасию Вашукевич и ее подельников обвинят и приговорят

Сегодня восемь участников "секс-тренинга" в курортной Паттайе предстанут перед судом по новому делу. Он состоится, несмотря на выходные, объявленные в Таиланде связи с празднованием Сонгкрана – традиционного Нового года, рассказали в отделе уголовной полиции курортного города.

"В суде скопилось много нерассмотренных дел, и в связи с этим сегодня до полудня в суде работает дежурная смена судей и секретарей суда", – пояснил источник РИА "Новости".

По теме

Почти всем фигурантам дела – гражданам России и Белоруссии – будут предъявлены обвинения по новому делу – о предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы. Суд спросит у них, признают ли они свою вину, и объявит приговор.

Накануне в горотделе полиции Паттайи с утра до вечера проводились допросы подозреваемых, хотя также был выходной день. Это нужно было, чтобы "успеть приготовить все необходимые документы к судебному заседанию", отметил источник.

Пока подозреваемыми по "новому" делу считаются все восемь человек. Им предъявят обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Таиланда – о создании тайного преступного сообщества, сговоре в составе группы более пяти человек с целью совершения преступления и предоставлении услуг сексуального характера третьими лицами с согласия этих лиц.

Семь из восьми человек, в том числе Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), обвиняются и по другому делу – о нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда.

Один из фигурантов – гражданин Белоруссии – уже осужден к условному сроку, штрафу и депортации, которую приостановили из-за новых обвинений. А двое – россияне, также осужденные к условным срокам, штрафам и депортации, – успели покинуть Таиланд.

В полиции Паттайи также проходит дознание по обвинению нескольких участников группы Лесли в сексуальных домогательствах в физической форме, оскорблении личности и производстве и распространении непристойного видеоконтента. Полиция пока не обращалась в суд за постановлениями о задержании подозреваемых по этим делам.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Назван отравивший Скрипаля яд

Специалисты ОЗХО рассказали, каким веществом пытались "убить" британского шпиона

Президенты России и США готовы к войне

"Самолеты судного дня", которые имеются в распоряжении наших лидеров, приготовились к взлету

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей