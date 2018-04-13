Анастасию Вашукевич и ее подельников обвинят и приговорят

Сегодня восемь участников "секс-тренинга" в курортной Паттайе предстанут перед судом по новому делу. Он состоится, несмотря на выходные, объявленные в Таиланде связи с празднованием Сонгкрана – традиционного Нового года, рассказали в отделе уголовной полиции курортного города.

"В суде скопилось много нерассмотренных дел, и в связи с этим сегодня до полудня в суде работает дежурная смена судей и секретарей суда", – пояснил источник РИА "Новости".

Почти всем фигурантам дела – гражданам России и Белоруссии – будут предъявлены обвинения по новому делу – о предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы. Суд спросит у них, признают ли они свою вину, и объявит приговор.

Накануне в горотделе полиции Паттайи с утра до вечера проводились допросы подозреваемых, хотя также был выходной день. Это нужно было, чтобы "успеть приготовить все необходимые документы к судебному заседанию", отметил источник.

Пока подозреваемыми по "новому" делу считаются все восемь человек. Им предъявят обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Таиланда – о создании тайного преступного сообщества, сговоре в составе группы более пяти человек с целью совершения преступления и предоставлении услуг сексуального характера третьими лицами с согласия этих лиц.

Семь из восьми человек, в том числе Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), обвиняются и по другому делу – о нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда.

Один из фигурантов – гражданин Белоруссии – уже осужден к условному сроку, штрафу и депортации, которую приостановили из-за новых обвинений. А двое – россияне, также осужденные к условным срокам, штрафам и депортации, – успели покинуть Таиланд.

В полиции Паттайи также проходит дознание по обвинению нескольких участников группы Лесли в сексуальных домогательствах в физической форме, оскорблении личности и производстве и распространении непристойного видеоконтента. Полиция пока не обращалась в суд за постановлениями о задержании подозреваемых по этим делам.