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Рыбка сколотила банду сутенеров

Настя Рыбка. Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru
Девица решила нести свое ремесло в массы

Скандально известная девушка легкого поведения Настя Рыбка (по паспорту – Анастасия Вашукевич) была арестована по подозрению в организации проституции. Такие обвинение власти Таиланда готовы предъявить девушке и ее спутнику – "бизнес-партнеру" Алексу Лесли (Александру Кириллову).

По словам адвоката Саттхапхона Сийохи, Рыбка и Лесли пока пребывают в статусе подозреваемых, ведется полицейское дознание.

"То, что речь идет о преступной группе, сильно отягощает вину подозреваемых, если она будет доказана", – отметил он в беседе с РИА "Новости".

Как сообщил источник агентства, парочку уже решили перевезти из Центра временного содержания в Бангкоке. Их новое место для проживания в ожидании суда – тюрьма в городе Паттайе.

До сегодняшнего дня против Вашукевич и Кириллова были выдвинуты обвинения в незаконном предпринимательстве и нелегальной трудовой деятельности.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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