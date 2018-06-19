Поп-король засветился в компании другой телеведущей

Неужели "прошла любовь", могут спросить те, кто ранее не раз читал и о встречах двух звезд – яркой и недавно вспыхнувшей. Но все течет, меняется. И вот уже Филипп Киркоров проводит время не с Ольгой Бузовой, а совсем с другими.

Об этом он сам сообщил в Instagram. "Веселое начало недели. С корабля на бал (впрочем, как обычно), в компании классных девчонок", – подписал артист опубликованное фото.

На этом снимке его окружают смуглые длинноногие красотки. Однако Филипп прильнул только к одной из них – Анне Седоковой.

Это было в "лучшем кинотеатре нашей столицы – "Москва", где все они были на премьере фильма. А еще там "можно смотреть прямые трансляции матчей FIFA", добавил поп-король на злобу дня.

На фото откликнулись поклонники артиста. "Если б я был султан...", – мечтательно заявил один из подписчиков. А другие отметили: "В малине", "Компания ниче", "Как здорово, в каком цветнике!", "Вот это радость у девчат", "Вау, как в малине, или Один среди прекрасных роз".

Некоторые фанаты назвали Филиппа Киркорова "Оушеном" и заметили, что ему не хватает еще троих девушек, чтобы полностью соответствовать названию фильма, о котором он упомянул.

Однако был и серьезный комментарий. "Настоящей рядом нет", – сообщает aina 100884. А были и такие, кто спросил: "Бузова случайно не ревнует или уже от ревности с ума с ходит?"

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 18 Июн 2018 в 3:48 PDT

Красотка, которую на снимке нежно обнял Филипп Киркоров, тоже отметилась в соцсети. "Вечер закончился в любимом @cinema. moscow с любимыми девочками и с очень высоким и очень красивым @fkirkorov", – написала красотка и продолжила: – Теперь мы обязательно встретимся тут еще раз, на футболе".

С кем она ждет свидания – вопрос. Но, быть может, ее бывшей коллеге по телеэкрану стоит призадуматься, не отвернулся ли от нее поп-король...