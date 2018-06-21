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Спартак Мишулин появится на свет

Спартак Мишулин. Фото: Бориса Кавашкина (ИТАР-ТАСС)
Дочь знаменитого актера рассказала о своей мечте

Как только закончатся все судебные тяжбы, Карина "немножко отдохнет" и выполнит свое обещание, которое давала отцу, когда он был жив, и у его могилы, – родит мальчика. И это будет еще один Спартак Мишулин. Об этом рассказала сама наследница артиста.

А пока она вывела на чистую воду молодого человека, который называет себя сыном ее отца. Тимур Еремеев, по словам наследницы известного актера, действует не один. У него есть покровители, заявила Карина Мишулина.

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"Он просто пешка! За ним стоят какие-то люди. Это все большая пиар-кампания некоего человека, мальчика просто захотели раскрутить, вот и все", – рассказала она.

Парень входит в состав некой музыкальной группы. И не раз пел о любви "к нетрадиционному сексу", добавила Карина, ссылаясь на посты Тимура в интернете.

И даже на годовщины со дня смерти Спартака Мишулина, сыном которого он себя называет, Еремеев веселился с друзьями и публиковал фото, как это было. Причем там есть "снимки, где он в этот день что-то празднует, обнимаясь с какими-то мужиками", сообщила дочь знаменитого актера.

Парня, о котором раньше не было известно никому, сейчас знают к многие, отметила Карина. "У Еремеева наверняка есть богатый спонсор", – пояснила она.

Ранее Карина обратилась в суд с иском о клевете. Она считает, что Тимур нагло оговорил ее отца.

Конфликт между дочерью и предполагаемым внебрачным сыном актера Спартака Мишулина длится больше полугода. Законная наследница знаменитости не признает так называемого брата.

Полина ДОРОЖКИНА
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