Пугачева морит себя голодом
На днях за завтраком в семье артистки говорили о еде. И пока муж Аллы Борисовны нежно цеплял вилкой вкусную рыбку, дочка уплетала пряник, а сын наворачивал сосиски, знаменитая артистка вяло жевала... морковку.
Все это Максим Галкин снял на видео и опубликовал в соцсети. В ролике видно, что двойняшки Лиза и Гарри,а также их папа отличаются здоровым аппетитом, и только мать семейства почти не притрагивается к еде.
"Что может быть вкуснее сардинок?" – спросил юморист у жены. А Примадонна, откусив крошечный кусочек оранжевого овоща, печально ответила: "Морковка".
Неспроста Галкин подписал ролик: "Аппетитоподъёмный пост. Поборникам здорового питания смотреть не рекомендуется".
Уже несколько десятилетий миллионы поклонников считают артистку настоящей иконой стиля.
А в последние годы она еще и стала часто появляться на публике в мини, показывая стройные ноги и подтянутую фигуру. При этом говорить, что очень любит вкусности, певица никогда не стеснялась. Она давно стала придерживаться строгой диеты, и все же иногда позволяла себе некоторые излишества.
Теперь вот Алла Борисовна в согласии с телом. Отдыхая с мужем и двумя детьми на Кипре, она ест немного овощей и ведет активный образ жизни.
Недавно на ее странице в Instagram появился снимок, сразивший поклонников наповал. На фото Пугачева стоит в коротких шортах и клетчатой рубашке.
Восхищенные комментарии не прекращают сыпаться до сих пор. "Я на 20 лет младше, но и то не могу похвастаться такой фигурой. Есть, на кого равняться", "Я Аллу даже не узнала, такой яркой блондинкой она никогда не была", "Вечно молодая и красивая. Таких звезд сейчас нет, так что пора возвращаться на сцену", – написали фанаты.
Наверное, Пугачева становится все худее именно потому, что сидит на морковке. А вот у Анны Семенович есть другой рецепт поддержания фигуры.
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