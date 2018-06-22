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Пугачева морит себя голодом

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Примадонна крепко подсела на морковку

На днях за завтраком в семье артистки говорили о еде. И пока муж Аллы Борисовны нежно цеплял вилкой вкусную рыбку, дочка уплетала пряник, а сын наворачивал сосиски, знаменитая артистка вяло жевала... морковку.

Все это Максим Галкин снял на видео и опубликовал в соцсети. В ролике видно, что двойняшки Лиза и Гарри,а также их папа отличаются здоровым аппетитом, и только мать семейства почти не притрагивается к еде. 

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"Что может быть вкуснее сардинок?" – спросил юморист у жены. А Примадонна, откусив крошечный кусочек оранжевого овоща, печально ответила: "Морковка".

Неспроста Галкин подписал ролик: "Аппетитоподъёмный пост. Поборникам здорового питания смотреть не рекомендуется".

Уже несколько десятилетий миллионы поклонников считают артистку настоящей иконой стиля.

А в последние годы она еще и стала часто появляться на публике в мини, показывая стройные ноги и подтянутую фигуру. При этом говорить, что очень любит вкусности, певица никогда не стеснялась. Она давно стала придерживаться строгой диеты, и все же иногда  позволяла себе некоторые излишества.

Теперь вот Алла Борисовна в согласии с телом. Отдыхая с мужем и двумя детьми на Кипре, она ест немного овощей и ведет активный образ жизни. 

Недавно на ее странице в Instagram появился снимок, сразивший поклонников наповал. На фото Пугачева стоит в коротких шортах и клетчатой рубашке.

Ах,если... Солнце в небе — это очень,очень хорошо!

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Восхищенные комментарии не прекращают сыпаться до сих пор. "Я на 20 лет младше, но и то не могу похвастаться такой фигурой. Есть, на кого равняться", "Я Аллу даже не узнала, такой яркой блондинкой она никогда не была", "Вечно молодая и красивая. Таких звезд сейчас нет, так что пора возвращаться на сцену", – написали фанаты.

Наверное, Пугачева становится все худее именно потому, что сидит на морковке. А вот у Анны Семенович есть другой рецепт поддержания фигуры. 

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Полина ДОРОЖКИНА
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