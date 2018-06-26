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Джигарханян женился на Виталине из жалости

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Стали известны подробности отношений актера и его бывшей молодой жены

Это поражает воображение. Оказывается, Армен Борисович не испытывал к Цымбалюк-Романовской никаких пылких чувств. Он просто пожалел женщину. Это стало понятно после рассказа экс-помощницы Виталины Элины Мазур.

По ее словам, недавно Джигарханян шутя объяснил, почему женился на Цымбалюк-Романовской. Он подумал, что сможет отблагодарить "милую и преданную женщину", которой почти 40 лет, а она ни разу не была замужем, у нее "нет поклонников и вряд ли появятся", только став ее мужем.

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"Когда меня не станет, она легко устроит свою судьбу: на вдове Джигарханяна-то точно кто-то да женится!", – заявил актер с присущим только ему юмором.

А молодка "внушила ему, что искренне любит", отметила Мазур. И Арен Борисович женился – "исключительно по ее настоянию и из жалости".

И ни о каком влечении тут и речи не идет, подчеркнула Элина. "Если бы дала дожить великому Джигарханяну в иллюзии любви и обожания, ей бы досталось все, но она начала его обманывать и обирать. Дома не ночевала, деньги таскала. И этому есть доказательства", – продолжала обвинять Виталину ее бывшая помощница.

Мазур призналась также, какую задачу поставила перед нею Цымбылюк-Романовская, когда брала ее к себе на работу. "Имущество сохранить за Виталиной, а Джигарханяна положить в клинику", – уточнила Элина.

Тогда ей говорили, что хотят защитить неадекватного пожилого актера от нечистых на руку людей. И только спустя время помощница "поняла, что все это хитросплетенная интрига с целью отнять у народного артиста имущество", из-за чего и перешла на сторону Джигарханяна. 

Фоторепортаж
Джигарханян рассказал о трагедии
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya +1
Полина ДОРОЖКИНА
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