Джигарханян уедет из России

Актер вполне может вернуться к жене, с которой прожил почти полвека

Воссоединение Армена Борисовича с Татьяной Власовой вполне возможно. Так считает Элина Мазур, ранее помогавшая Виталине Цымбалюк-Романовской.

Только произойдет это не скоро. Врачи запретили артисту перелеты по состоянию здоровья.

Однако Джигарханян все-таки уедет в США, надеется Мазур. Когда она разговаривала с актером, то, по ее словам, поняла, что он действительно очень любит вторую жену.

Раньше ему наговорили гадостей о Татьяне Власовой, но все в прошлом. Недавно бывшая жена Армена Борисовича улетела к сыну Степану, но почти ежедневно звонит экс-супругу.

Близкие убеждают актера в том, чтобы он перебрался в Америку. Тем самым они хотят защитить его от скандалов, обмана и Виталины Цымбалюк-Романовской.

Татьяна Власова была в браке с Арменом Джигарханяном почти 50 лет, 1967-го по 2015 год. Ходили слухи, что супругов развели по ошибке. Но женщина не хотела расставаться с мужем и делить имущество.