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Джигарханян уедет из России

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Актер вполне может вернуться к жене, с которой прожил почти полвека

Воссоединение Армена Борисовича с Татьяной Власовой вполне возможно. Так считает Элина Мазур, ранее помогавшая Виталине Цымбалюк-Романовской.

Только произойдет это не скоро. Врачи запретили артисту перелеты по состоянию здоровья.  

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Однако Джигарханян все-таки уедет в США, надеется Мазур. Когда она разговаривала с актером, то, по ее словам, поняла, что он действительно очень любит вторую жену.

Раньше ему наговорили гадостей о Татьяне Власовой, но все в прошлом. Недавно бывшая жена Армена Борисовича улетела к сыну Степану, но почти ежедневно звонит экс-супругу.

Близкие убеждают актера в том, чтобы он перебрался в Америку. Тем самым они хотят защитить его от скандалов, обмана и Виталины Цымбалюк-Романовской.

Татьяна Власова была в браке с Арменом Джигарханяном почти 50 лет, 1967-го по 2015 год. Ходили слухи, что супругов развели по ошибке. Но женщина  не хотела расставаться с мужем и делить имущество. 

Фоторепортаж
Джигарханян рассказал о трагедии
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya +1
Полина ДОРОЖКИНА
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