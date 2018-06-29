Бузовой поставили опасный диагноз
И называется недуг Ольги трудоголизм. Об этом сообщил врач-невролог Михаил Коровкин.
По его словам, новоявленная певица умышленно изматывает себя работой. И началось это сразу после развода с мужем – футболистом Дмитрием Тарасовым, пишет портал "Узнай все".
С того самого времени Бузова в головой ушла в бизнес и занялась развитием собственного бренда. И за два года добилась некоторых успехов. Она стала самой популярной женщиной в русском Instagram, а по просмотрам раздела "Сториз" утерла нос даже американке Ким Кардашьян.
А еще Бузова открыла собственный ресторан "здорового фастфуда". Кроме того, совсем скоро она собирается выпустить собственную криптовалюту. Также артистка записывает песни и уже получила музыкальную премию за "видео года".
Только вся эта активная деятельность, по мнению специалистов, может плохо отразиться на здоровье Ольги Бузовой. Трудоголизм – это одна из разновидностей тяжелой зависимости, не менее страшная, чем наркомания или игровая зависимость, пояснил врач Михаил Коровкин. У страдающих этой болезнью смещены приоритеты, а недостаток личной жизни и отсутствие близких людей могут привести к полному истощению.
Вот и по Ольге это заметно. В последнее время поклонники с трудом узнают изменившуюся певицу. Они потрясены тем, как Бузова резко постарела.
Да и сама артистка накануне пожаловалась на постоянные съемки и перелеты. "В таком безумном графике мне удается жить, – написала она и добавила: – Хотя иногда синяки под глазами выдают мою усталость".
И большинство подписчиков Бузовой высказались очень резко. " Такая страшная!", "Оля стареет, нормальный процесс. Что вы взъелись? Бабе четвертый десяток", "Видно, что ей не 20 лет, даже по лицу", "Не то старуха, не то трансвестит, не то дяденька с длинными волосами", "Как бы ни прыгала и ни изображала из себя девочку, стареет Ольга Бузова", "Очень плохо выглядишь, усталость в глазах", – написали одни.
Другие упрекнули: "Люди семьи заводят, а она все куда-то мчит" А потом предупредила: "Скоро жизнь пройдет, и состарится в одиночестве"
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