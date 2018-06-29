Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Бузовой поставили опасный диагноз

Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Телеведущая стареет на глазах. К тому же она давно серьезно больна

И называется недуг Ольги трудоголизм. Об этом сообщил врач-невролог Михаил Коровкин.

По его словам, новоявленная певица умышленно изматывает себя работой. И началось это сразу после развода с мужем – футболистом Дмитрием Тарасовым, пишет портал "Узнай все".

По теме

С того самого времени Бузова в головой ушла в бизнес и занялась развитием собственного бренда. И за два года добилась некоторых успехов. Она стала самой популярной женщиной в русском Instagram, а по просмотрам раздела "Сториз" утерла нос даже американке Ким Кардашьян.

А еще Бузова открыла собственный ресторан "здорового фастфуда". Кроме того, совсем скоро она собирается выпустить собственную криптовалюту. Также артистка записывает песни и уже получила музыкальную премию за "видео года".

Только вся эта активная деятельность, по мнению специалистов, может плохо отразиться на здоровье Ольги Бузовой. Трудоголизм – это одна из разновидностей тяжелой зависимости, не менее страшная, чем наркомания или игровая зависимость, пояснил врач Михаил Коровкин. У страдающих этой болезнью смещены приоритеты, а недостаток личной жизни и отсутствие близких людей могут привести к полному истощению.

Вот и по Ольге это заметно. В последнее время поклонники с трудом узнают изменившуюся певицу. Они потрясены тем, как Бузова резко постарела.

Да и сама артистка накануне пожаловалась на постоянные съемки и перелеты. "В таком безумном графике мне удается жить, – написала она и добавила: – Хотя иногда синяки под глазами выдают мою усталость".

И большинство подписчиков Бузовой высказались очень резко. " Такая страшная!", "Оля стареет, нормальный процесс. Что вы взъелись? Бабе четвертый десяток", "Видно, что ей не 20 лет, даже по лицу", "Не то старуха, не то трансвестит, не то дяденька с длинными волосами", "Как бы ни прыгала и ни изображала из себя девочку, стареет Ольга Бузова", "Очень плохо выглядишь, усталость в глазах",  – написали одни.

Другие упрекнули: "Люди семьи заводят, а она все куда-то мчит" А потом предупредила: "Скоро жизнь пройдет, и состарится в одиночестве" 

Фоторепортаж
Ольга Бузова перестала скрывать свою любовь
+
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Чемпионат мира изменил отношение Запада к России

Глава ФИФА подвел итоги группового этапа мундиаля

А нам все равно: ЕС требует от России повиниться в крушении MH17

Лидеров стран-участниц объединения не волнует отсутствие доказательств

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей