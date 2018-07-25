Экс-участницу "Дома-2" изуродовали на съемках

У девушки сломан нос, вырваны ресницы, а ноги покрыты синяками

Светлана Юрченко, которая покинула телестройку пару месяцев назад, и представить себе не могла, чем закончится для нее один день в другом проекте – новом шоу "Хачу невесту" Амирана Сардарова, создателя блога "Дневник хача". Она попала на больничную койку с повреждениями лица и черепно-мозговой травмой.

К тому времени она уже трижды участвовала в проекте. "Роковая для меня съемка состоялась несколько дней назад на яхте за городом. Там велели построить палатки. Я приступила к выполнению задания и со всей мочи получила кулаком в нос. Хлынула кровь! На меня напала другая участница Лара Алборова. Когда я упала, то стала добивать ногами. От неожиданности ничего не смогла сделать", – рассказала StarHit пострадавшая.

Девушка не поняла, что произошло, зачем ее избили. "Я потеряла сознание и несколько часов пролежала на берегу. Ни Амиран, ни продюсеры шоу даже не пытались что-либо сделать", – пожаловалась Светлана.

Ей помогла третья участница Катя Демченко-Луч. Она сразу попыталась вправить сломанный нос, и подала руку пострадавшей, чтобы та смогла подняться.

"Очнулась от жуткой боли в машине, в которой меня доставили со съемок шоу", – вспомнила Юрченко. Увидела, что ей вырвали наращенные ресницы, а на ногах было много синяков.

Когда Светлана попала домой, лучше ей не стало, и утром пришлось вызвать "скорую". Девушка "пролежала в больнице шесть дней".

Все травмы Светланы описаны в медицинских справках. Только адвокат, к которому обратилась девушка, ничем ей не смог помочь, ведь контракт, который она подписала, составлен очень хитро, не придерешься.

Сейчас девушка находится в затруднительном положении. У нее искривлен нос, и, чтобы его поправить, нужна операция. Но потребовать моральную компенсацию Светлана не сможет.

Организаторы шоу могли остановить побоище, но не сделали этого. Они даже не постеснялись позвонить Светлане и как ни в чем не бывало позвать ее на съемки.

Светлану узнали после участия в проекте "Дом-2", куда она попала четыре месяца назад. Девушка родилась в Сургуте. По образованию бухгалтер, а работает визажистом.

Ее приход на телестройку запомнился, так как: на проекте давно не было таких ярких красоток. Но задержаться Светлане не удалось. Хотя Роман Гриценко и симпатизировал девушке, их отношения не сложились.