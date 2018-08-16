Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Назван самый главный обман "Дома-2"

Фото: instagram.com/dom2_tnt
Бывший участник пролил свет на темную сторону проекта

На чистую воду решил вывести и без того скандальную телестройку Роман Тертишный, который больше известен как Май Абрикосов. Он заявил, что программа в действительности уже давно надоела зрителям.

А сделал он это просто. Взял да опубликовал в Instagram фото реальных рейтингов "Дома-2". На снимке приведены 100 наиболее популярных передач российского телевидения за последнюю неделю. И там проект занимает... 83-е место.

По теме

На такой поступок его подтолкнуло заблуждение некоторых россиян. Как заявил Роман, утверждение "Дом-2 ругают, но все равно смотрят" – "уловка, распространяемая сотрудниками проекта". Он призвал не верить этим словам. 

И добавил, что организаторы применяют разные способы воздействия на сознание зрителей. В частности, называют проект "главным шоу о любви". Но главное-то не может быть на 83-й строке, отметил бывший участник.

А потом привел другой пример. "Ведущие часто повторяют, что якобы проект смотрят 45-50 миллионов человек... Статистика свидетельствует об обратном", – подчеркнул Тертишный.  

Напоследок Роман пояснил, что как раз из-за низких рейтингов, цифры которых организаторам проекта хорошо известны, увольняют продюсеров, закрывают неудачные рубрики, меняют концепцию, ведущих и участников.

Ранее сообщалось о сносе "Дома-2". На месте телестройки хотели проложить дорогу из Саларьево в Марьино. Как выяснилось позже, новый участок для съемок реалити-шоу будет находиться по соседству со снесенным павильоном, напоминает URA.RU.

Фоторепортаж
На "Дом-2" берут без кастинга
ФОТО Дмитрия Самоделова, фоторедактора ТНТ ФОТО Дмитрия Самоделова, фоторедактора ТНТ ФОТО Дмитрия Самоделова, фоторедактора ТНТ
ФОТО Дмитрия Самоделова, фоторедактора ТНТ ФОТО Дмитрия Самоделова, фоторедактора ТНТ ФОТО Дмитрия Самоделова, фоторедактора ТНТ ФОТО Дмитрия Самоделова, фоторедактора ТНТ +
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы испугались обвала рубля

Между российской валютой и гривной есть определенная зависимость

"Спасибо за санкции": немцы вычислили пользу от мер США

Жертвы американской агрессии должны быть благодарны Трампу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей