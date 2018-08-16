Назван самый главный обман "Дома-2"

Бывший участник пролил свет на темную сторону проекта

На чистую воду решил вывести и без того скандальную телестройку Роман Тертишный, который больше известен как Май Абрикосов. Он заявил, что программа в действительности уже давно надоела зрителям.

А сделал он это просто. Взял да опубликовал в Instagram фото реальных рейтингов "Дома-2". На снимке приведены 100 наиболее популярных передач российского телевидения за последнюю неделю. И там проект занимает... 83-е место.

На такой поступок его подтолкнуло заблуждение некоторых россиян. Как заявил Роман, утверждение "Дом-2 ругают, но все равно смотрят" – "уловка, распространяемая сотрудниками проекта". Он призвал не верить этим словам.

И добавил, что организаторы применяют разные способы воздействия на сознание зрителей. В частности, называют проект "главным шоу о любви". Но главное-то не может быть на 83-й строке, отметил бывший участник.

Публикация от Роман Тертишный (@tertishnyi_official) 15 Авг 2018 в 11:00 PDT

А потом привел другой пример. "Ведущие часто повторяют, что якобы проект смотрят 45-50 миллионов человек... Статистика свидетельствует об обратном", – подчеркнул Тертишный.

Напоследок Роман пояснил, что как раз из-за низких рейтингов, цифры которых организаторам проекта хорошо известны, увольняют продюсеров, закрывают неудачные рубрики, меняют концепцию, ведущих и участников.

Ранее сообщалось о сносе "Дома-2". На месте телестройки хотели проложить дорогу из Саларьево в Марьино. Как выяснилось позже, новый участок для съемок реалити-шоу будет находиться по соседству со снесенным павильоном, напоминает URA.RU.