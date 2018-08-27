Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Караченцова вернули в больницу

Николай Караченцов. Фото ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев
Актеру не помогла израильская терапия

Теперь его лечат подмосковные врачи. Николай Петрович прошел курс химиотерапии в онкологическом центре в Красногорске. Об этом рассказал его сын.

И болезнь отступила, хотя и не намного. "Опухоль стала уменьшаться", – сообщил телеканалу "360" Андрей Караченцов.

По теме

Сейчас актер живет на даче. Но каждые три недели ему проводят обследование и курс химиотерапии.

И больше незачем ехать в Израиль, отметил Андрей. По его словам, все последующее лечение Николай Караченцов будет проходить там же, в Красногорске.

"Тот курс химии, который был избран нашим врачом, он правильный, мы в него верим. И никуда не надо метаться", – пояснил сын артиста.

Состояние Караченцова стабильное, сообщила его медсестра. И добавила, что "сейчас все нормально". 

Врачи онкологического центра в Красногорске успешно провели химиотерапию, рассказала "Подмосковью сегодня" супруга актера Людмила Поргина. После этого размер злокачественной опухоли в легких уменьшился с 10 до 3 см, уточнила она.

Ранее стало известно, что в Тель-Авиве актеру провели курс лучевой терапии, но это не дало никаких результатов. Караченцов вернулся в Россию, и жена отвела его в онкоцентр в Красногорске, после лечения в котором опухоль уменьшилась. 

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Германия трезво взглянула на США

Немецко-американские связи подвергнутся перезагрузке

Доллар рванет вверх в сентябре

Курс американской валюты поднимется до 71 рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей