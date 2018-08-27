Караченцова вернули в больницу
Теперь его лечат подмосковные врачи. Николай Петрович прошел курс химиотерапии в онкологическом центре в Красногорске. Об этом рассказал его сын.
И болезнь отступила, хотя и не намного. "Опухоль стала уменьшаться", – сообщил телеканалу "360" Андрей Караченцов.
Сейчас актер живет на даче. Но каждые три недели ему проводят обследование и курс химиотерапии.
И больше незачем ехать в Израиль, отметил Андрей. По его словам, все последующее лечение Николай Караченцов будет проходить там же, в Красногорске.
"Тот курс химии, который был избран нашим врачом, он правильный, мы в него верим. И никуда не надо метаться", – пояснил сын артиста.
Состояние Караченцова стабильное, сообщила его медсестра. И добавила, что "сейчас все нормально".
Врачи онкологического центра в Красногорске успешно провели химиотерапию, рассказала "Подмосковью сегодня" супруга актера Людмила Поргина. После этого размер злокачественной опухоли в легких уменьшился с 10 до 3 см, уточнила она.
Ранее стало известно, что в Тель-Авиве актеру провели курс лучевой терапии, но это не дало никаких результатов. Караченцов вернулся в Россию, и жена отвела его в онкоцентр в Красногорске, после лечения в котором опухоль уменьшилась.
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