У Киркорова и Баскова хотят отнять звания народных

Новый клип певцов возмутил не только зрителей, но и их коллегу по сцене

Филипп и Николай снялись в ролике, который в конце прошлой недели попал в YouTube. Видео набрало более 3,5 млн просмотров. Но почти никто из пользователей интернета не высказался в его пользу. Популярных исполнителей заклеймили позором и даже потребовали лишить их звания народных артистов.

"Вы представляете? Ведь они же думают, что это прикольно...", "Товарищи, ну и времечко нынче", "Дешевая музыка, дешевая постановка, дешевые клоуны!", "Чем дальше, тем все хуже, на пенсию обоим пора", "Народные артисты России. До чего можно опуститься еще?" – это самые мягкие отзывы на клип.﻿

Другие подписчики видеохостинга пылали праведным гневом. Они заявили: "Я конечно понимаю, что сейчас в тренде разный треш и фрики. Но когда два народных артиста РФ ведут себя хуже Горина и Гительмана...", "Никак не пойму, у нас в стране есть министр культуры? Это же клип народных артистов Российской Федерации...", "Киркоров, видно, думает, что, если он Киркоров, то мы должны смотреть вот это откровенное дерьмо и надрывать животы от смеха, так, что ли?", "Это перебор", "Теперь я знаю: если тошнит, нужно посмотреть клип "Ибица". Докатились до полного дна. Тошнит от просмотра уже минут 15".﻿

А были и более категоричные."Это ужасно.... И это народные артисты России? За такое необходимо лишать народного", "Позор Киркорову и Баскову, вы позорите Россию. Совсем зазвездились".

Посмотрела ролик и певица Лолита Милявская. И, конечно, тоже не осталась равнодушной. Сначала она выразила недовольство тем, что она, дескать, сколько раз просила режиссера Гудкова написать сценарий для нее, но он пока этого не сделал, а вот для Киркорова и Баскова второй клип создал.

А потом увидела в комментариях предложение о лишении певцов звания народных. "Ура!" – порадовалась Милявская.

Она напомнила, что у нее до сих пор такого звания нет. "Пусть и у них не будет", – сказала певица и добавила, что сама не станет смотреть ролик, и другим посоветовала этого не делать.

В видео показано якобы противостояние двух звезд и их борьба за звание короля шоу-бизнеса. У них даже доходит до рукоприкладства. В ролике снимались также Сергей Шнуров, Анита Цой, Гарик Бульдог Харламов, Андрей Малахов и несколько других звезд отечественного шоу-бизнеса.