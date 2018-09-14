Маликов слепнет

С певцом творится неладное

У Дмитрия появились серьезные проблемы с глазами. Об этом сообщил он сам на своей странице в соцсети.

"Зрение портится", – пожаловался Маликов в Twitter.

Артист обратился за помощью к врачам. И те выписали ему очки.

Между тем известный российский композитор и певец еще не старый. Ему всего 48 лет.

Для проблем со зрением рановато, заявили большинство поклонников артиста. И посоветовали ему беречь зрение.

По мнению фанатов, известному певцу стоит поменьше времени проводить в социальных сетях. Так как Маликов часто сидит за компьютером, неудивительно, что он теряет зрение, добавили они.

"Вам пойдет в очках. Берегите себя, все исправится", "Димуль.... на чернику налегай и обязательно гимнастику для глаз", "Старость не радость, Дима, береги себя", – написали Маликову фолловеры.

Одна из поклонниц даже выложила изображение артиста в очках.

А некий Slesar Santehnik грустно заметил: "Это начало Дим... Очко, очки и тапочки". Но ему возразила фанатка. "О, нееееет, Маликов не стареет никогда", – будто взмолилась она.