Малышева спрятала недостатки

Телезвезда решилась на большие перемены

Бессменная ведущая программы "Жить здорово" всегда была верна себе. Долгие годы Елена придерживалась одного стиля: короткие, аккуратно уложенные волосы, минимум макияжа на лице, туфли на небольшом каблучке, юбки и платья ниже колен с расклешенным низом. Но недавно она решила поэкспериментировать.

Внешность Малышевой не изменилась. А вот вместо юбок телезвезда стала носить брюки. И накануне сообщила об этом так: "Дорогие друзья, я меняю свой стиль одежды".

А потом попросила выбрать то, что им понравится. Поклонников Елены это очень удивило.

Несмотря на то что многие отнеслись к новому образу любимой телеведущей с восторгом, нашлись и такие, кто посчитал, что брюки не слишком красят фигуру Малышевой. Кто-то при этом даже поворчал: "Оденьте белый халат вы же доктор а наряды пусть другие показывают".

А Елена не расстроилась и предложила обсудить свой новый наряд. Несколько часов назад она опубликовала в соцсети фото, на котором предстала в брюках-юбке с запахом.

"Мне очень нравится. И это удобно для многих женщин. Так как можно скрыть какие-то недостатки. Кроме того, брюки – удобно, а юбка – скромно и красиво", – пояснила Малышева свой выбор.

Фанаты обсуждают одеяние телеведущей до сих пор. Одним оно показалось вполне удачным.

"Очень красиво и оригинально! Вам очень идут юбки!", "Всем бы так выглядеть", "Красивый стиль", "Вам очень идет новый стиль. Здорово, что решились на перемены", "Хороший образ", "Очень женственно, стильно, прекрасная замена " колокольчикам", – поддержали они Елену.



Другим совсем не понравилось. Они даже сердито заявили: "Прощай молодость – да здравствует старость!", "Брюки вам не подходят", "Ой нет. Как Карлсон".

А вот опытом похудения Малышева в последнее время делится все меньше. При этом, похоже, сама она добилась желаемых форм. Ранее теледива хотела похудеть к лету на 5 кг в короткий срок – за десять дней, о чем писала в своем микроблоге.