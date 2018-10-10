Гражданская жена футболиста считает, что ее возлюбленного подставили

Дарья Шишканова заявила о том, что скандал с ее бойфрендом Александром Кокориным и его другом Павлом Мамаевым был спровоцирован третьими лицами. Спортивный агент полагает, что пострадавшие в драках с футболистами были "взаимосвязаны", а вся ситуация, которую пользователи Сети активно обсуждают последние дни, "смоделирована и спрогнозирована". О своих подозрениях девушка рассказала в интервью порталу Sports.ru.

Дарья считает, что Александра специально раззадорили. По мнению Шишкановой, человек, который завтракает в ресторане и никому не мешает, не может быть огрет стулом без причины.

"Я просто не верю в эту всю ситуацию. Думаю, она была спровоцирована. Александр был спровоцирован. Зная лично Александра, я знаю, какой он интеллигентный, воспитанный человек, и в данном случае это была чистой воды провокация", – добавила Дарья.

Девушка утверждает, что по одному поступку человека нельзя судить о том, какой он, какими качествами обладает. Возлюбленная футболиста отметила, что ситуация не получила бы такой "запланированной" огласки, если бы в ней не были задействованы известные спортсмены.

"Я вас уверяю, что данный резонанс был запланирован и тщательно. Это просто какая-то кинокомедия, это какой-то кошмар. Все накинулись на ребят, безобразие", — возмутилась Дарья.

Шишканова уверена, что настоящему мужчине должно быть стыдно, если он не дерется и не может ответить на оскорбления в свой адрес.

К слову, отец Дарьи Руслан Валитов, подчеркнувший, что Александр не пьет, также был шокирован произошедшим. Мужчина переживал, что ситуация может негативно отразиться на его дочери и внуке, который буквально на днях попал в больницу из-за высокой температуры.

Кокорин и Мамаев оказались в центре скандала 8 октября, в понедельник. Сначала спортсмены устроили дебош в вагоне "Сапсана", когда возвращались в Москву после воскресных матчей. Позже Александр и Павел избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Затем футболисты напали в столичном ресторане на главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака. Кокорин и Мамаев предлагали пять миллионов рублей за то, чтобы видео драки не стало достоянием общественности. Вскоре СМИ распространили информацию о том, что полиция задержала футболистов.

10 октября телеграм-канал 112 сообщил, что уголовное дело против спортсменов было предано в ГСУ ГУ МВД по Москве. К слову, представители питерского "Зенита" заявили о том, что будут разрывать контракт с Кокориным, футбольный клуб "Краснодар" также хочет найти способ прекратить сотрудничество с Мамаевым.