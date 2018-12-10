Актеров из "Возвращения Мухтара" преследует злой рок

Один за другим умирают те, кто сыграл в известном телесериале

Может, что-то не так с этим фильмом? Ведь уже не одна знаменитость после участия в его съемках ушла из жизни, причем в совсем не старом возрасте. А у двоих даже причины смерти похожи.

Накануне стало известно о кончине украинского актера Тараса Мельничука. В последние три года он боролся со страшной болезнью – врачи обнаружили у него острый миелоидный лейкоз.

Недуг оказался сильнее, и два дня назад сердце звезды экрана остановилось. Ему было только 27 лет.

В начале апреля этого года умерла актриса Анжелика Волчкова, которая также снималась в картине "Возвращение Мухтара". И она три года билась с онкологией, также безуспешно. "Талантливой красавицы, самой доброй, самой сопереживающей, самой смешливой и умеющей вселить надежду", как называла ее подруга, не стало на 48-м году жизни.

Незадолго до этого актриса отказалась от звания народной артистки, несмотря на то что все документы и согласования были готовы. Волчкова сказала, что предчувствует, будто "получит звание и умрет". И это остановили.

Ранее, в сентябре 2017 г., ушла из жизни Наталья Юнникова, исполнившая в телесериале главную роль – следователя Василисы. Когда актрису привезли в больницу, после того как она упала у себя дома и потеряла сознание, врачи поставили ей диагноз – инсульт, ввели ее в состояние искусственной комы и подключили к аппаратам обеспечения жизнедеятельности.

Однако все усилия медиков оказались тщетными. Спасти Наталью не удалось – она скончалась, не приходя в сознание. Юнниковой было всего 37 лет.

Для нее фильм "Возвращение Мухтара" стал последним. Сыграв более чем в 500 сериях, она долго не могла найти себе применение: режиссеры почему-то не брали актрису сниматься. Из-за невостребованности Наталья устроилась работать продавцом в один из торговых центров Москвы, чтобы прокормить себя и сына.

Как жаль, что хорошие артисты из такого доброго кино ушли так рано...