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Актеров из "Возвращения Мухтара" преследует злой рок

Тарас Мельничук. Фото: vk.com/tarasmelnychuk Анжелика Волчкова. Кадр из фильма &#34;Возвращение Мухтара-1&#34; (2003) Наталья Юнникова. Кадр из фильма &#34;Возвращение Мухтара-4&#34; (2007-2008)
Наталья Юнникова. Кадр из фильма &#34;Возвращение Мухтара-4&#34; (2007-2008) Наталья Юнникова. Кадр из фильма &#34;Возвращение Мухтара-4&#34; (2007-2008) Анжелика Волчкова. Кадр из фильма &#34;Висяки-2&#34; (2009) Тарас Мельничук. Фото: vk.com/tarasmelnychuk
Один за другим умирают те, кто сыграл в известном телесериале

Может, что-то не так с этим фильмом? Ведь уже не одна знаменитость после участия в его съемках ушла из жизни, причем в совсем не старом возрасте. А у двоих даже причины смерти похожи.

Тарас Мельничук. Фото: vk.com/tarasmelnychuk

Накануне стало известно о кончине украинского актера Тараса Мельничука. В последние три года он боролся со страшной болезнью – врачи обнаружили у него острый миелоидный лейкоз.

Недуг оказался сильнее, и два дня назад сердце звезды экрана остановилось. Ему было только 27 лет.

Анжелика Волчкова. Кадр из фильма

В начале апреля этого года умерла актриса Анжелика Волчкова, которая также снималась в картине "Возвращение Мухтара". И она три года билась с онкологией, также безуспешно. "Талантливой красавицы, самой доброй, самой сопереживающей, самой смешливой и умеющей вселить надежду", как называла ее подруга, не стало на 48-м году жизни.  

Незадолго до этого актриса отказалась от звания народной артистки, несмотря на то что все документы и согласования были готовы. Волчкова сказала, что предчувствует, будто "получит звание и умрет". И это остановили.

Наталья Юнникова. Кадр из фильма

Ранее, в сентябре 2017 г., ушла из жизни Наталья Юнникова, исполнившая в телесериале главную роль – следователя Василисы. Когда актрису привезли в больницу, после того как она упала у себя дома и потеряла сознание, врачи поставили ей диагноз – инсульт, ввели ее в состояние искусственной комы и подключили к аппаратам обеспечения жизнедеятельности.

Однако все усилия медиков оказались тщетными. Спасти Наталью не удалось – она скончалась, не приходя в сознание. Юнниковой было всего 37 лет.

Для нее фильм "Возвращение Мухтара" стал последним. Сыграв более чем в 500 сериях, она долго не могла найти себе применение: режиссеры почему-то не брали актрису сниматься. Из-за невостребованности Наталья устроилась работать продавцом в один из торговых центров Москвы, чтобы прокормить себя и сына.

Как жаль, что хорошие артисты из такого доброго кино ушли так рано...

Полина ДОРОЖКИНА
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