Взяли без спроса: первая жена Задорнова требует денег от Первого канала

Недовольная супруга устроила взбучку телевизионщикам

Бывшая жена Михаила Задорнова обратилась в суд с иском. В нем она потребовала оштрафовать Первый канал за нарушение прав собственности.

Женщина заявила, что телевизионщики неоднократно без разрешения показывали выступление сатирика "Умом Россию не понять". О ее претензиях стало известно из данных на сайте Арбитражного суда.

Концерт выходил на Первом 21 июля и 10 ноября 2018 года. За каждую трансляцию Велта Задорнова хочет получить по 1,5 млн рублей. А общая указанная в иске сумма – 4,5 млн рублей.

Заседание суда пройдет 22 февраля в 13:40.

Между тем еще в июне в 2014 г. выступление, о котором идет речь и которое на самом деле показывали в названные даты, было опубликовано на канале сатирика в YouTube. И в правом верхнем углу записи стояла плашка Первого канала.

Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года. Согласно его завещанию авторские права разделены поровну между двумя женами сатирика – Велтой Задорновой и Еленой Бомбиной. Из-за этого вдова даже возмущалась.

Да и в целом Михаил Николаевич оставил немаленькое наследство. Оно оценивается почти в 100 млн рублей. Сначала предполагалось, что кое-кто от него откажется.