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Взяли без спроса: первая жена Задорнова требует денег от Первого канала

Михаил Задорнов. Фото: www.globallookpress.com
Недовольная супруга устроила взбучку телевизионщикам

Бывшая жена Михаила Задорнова обратилась в суд с иском. В нем она потребовала оштрафовать Первый канал за нарушение прав собственности. 

Женщина заявила, что телевизионщики неоднократно без разрешения показывали выступление сатирика "Умом Россию не понять". О ее претензиях стало известно из данных на сайте Арбитражного суда.

Концерт выходил на Первом 21 июля и 10 ноября 2018 года. За каждую трансляцию Велта Задорнова хочет получить по 1,5 млн рублей. А общая указанная в иске сумма – 4,5 млн рублей. 

Заседание суда пройдет 22 февраля в 13:40.

Между тем еще в июне в 2014 г. выступление, о котором идет речь и которое на самом деле показывали в названные даты, было опубликовано на канале сатирика в YouTube. И в правом верхнем углу записи стояла плашка Первого канала. 

Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года. Согласно его завещанию авторские права разделены поровну между двумя женами сатирика – Велтой Задорновой и Еленой Бомбиной. Из-за этого вдова даже возмущалась

Да и в целом Михаил Николаевич оставил немаленькое наследство. Оно оценивается почти в 100 млн рублей. Сначала предполагалось, что кое-кто от него откажется. 

Фоторепортаж
Коллеги о Задорнове: "Он так боролся"
Писатель-сатирик Михаил Задорнов и ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая (справа) во время представления "Аншлаг кайфует" в Центральном концертном зале "Россия". Фото Сергея Джевахашвили /ИТАР-ТАСС/ Михаил Задорнов. Фото: GLOBAL LOOK press Михаил Задорнов. Фото: GLOBAL LOOK press
Михаил Задорнов. Фото: GLOBAL LOOK press Михаил Задорнов. Фото: vk.com/mzadornov Фото: GLOBAL LOOK press
Полина ДОРОЖКИНА
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