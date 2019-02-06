Успенский загулял с женой друга

Всплыли подробности личной жизни известного писателя

У Эдуарда Успенского, как оказалось, было немало тайн. Некоторые стали известны уже после его смерти, в частности – любовные похождения "папы" Чебурашки. Об одном таком эпизоде – романе детского автора и своей матери – рассказал писатель Валентин Постников.

"Мой папа и Успенский были ближайшими друзьями. Успенский часто бывал у нас дома. Много позже я узнал, что у мамы с Успенским произошел роман, чего она стыдилась и всю жизнь скрывала. Это случилось на пятый год ее замужества",

– сообщил он корреспонденту сайта "Комсомольская правда".

Успенский, по словам матери, был ярким, модным, веселым, заводным, хорошим рассказчиком, затейником, любил компании и женщин. А когда начинал симпатизировать какой-либо даме, шел напролом. Писатель, как отметил Постников, очаровал его мать, между ними "пробежала искра".

Вскоре молодая женщина поняла, что беременна. Она не захотела разрушать семьи – свою и Эдуарда Николаевича, поэтому сохранила тайну. Недавно Валентин Постников во всеуслышание назвал себя внебрачным сыном знаменитого писателя.

"Я с детства общался с "дядей Эдиком". Помню, он как ураган врывался к нам в квартиру, подхватывал меня на руки, иногда обнимал, дарил мне книжки. Мой папа Юрий Дружков умер, когда мне было 13 лет,

– вспоминал Валентин Постников. Тогда Успенский пригласил его и мать к себе пожить.

Они поселились на даче писателя на Клязьме. Эдуард Николаевич поддержал мальчика, который очень переживал из-за смерти отца.

О том, что его обожаемый папа Юрий Дружков в действительности не был ему биологическим отцом, мать сказала, когда сыну исполнилось 20 лет, но имени не назвала, только проговорилась, что это очень известный детский писатель, у которого другая семья.

Молодой человек стал думать, кто бы это мог быть. И, зная, что чаще всего мать по работе встречалась с Успенским, как-то спросил ее, не этот ли знаменитый автор его родной отец. Женщина "не сказала ни да, ни нет".

Теперь Постников собирается доказать родство с Успенским, сдав тест ДНК. Если выяснится, что этот человек на самом деле тот, за кого себя выдает, законных претендентов на солидное наследство создателя образов Чебурашки и крокодила Гены, по некоторым данным, оценивающееся в $20 млн, станет еще больше.

Валентин знаком с женами известного писателя, с его дочкой Таней дружил. Она как-то и сказала ему, что "лучше не быть сыном Успенского, чем быть". А на вопрос "почему?" объяснила, что отец – "монстр, который искалечил не одну судьбу".

Постников отметил, что мог бы все оставить в тайне, но его право – узнать правду. Татьяна согласилась сдать анализ на проведение ДНК-экспертизы. То же самое сделал ее сын, родной внук Успенского. Скоро должны объявить результаты.