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Шнуров ушел в пустыню

Сергей Шнуров. Фото: www.globallookpress.com
Лидер группы "Ленинград" ищет уединения

Сергей Шнуров опубликовал в соцсети новое фото. На нем он показан не где-нибудь, а в настоящей пустыне. Под эффектным кадром верный себе стихоплет разместил несколько поэтических строк, в которых поделился заветной мечтой.

В привычном стиле (с использованием крепкого словца) артист рассказал о том, каким видит хороший – беззаботный – отдых. По его словам, неплохо бы "на денек стать падишахом" и отправиться в Касабланку или Марракеш, позабыв о проблемах, без интернета, "в наслаждении пребывая, возлежать в тени оливы, отключенным от вай-фая".

Пока же, добавил певец, он "в пустыне на верблюде, по работе, при делах". Так что пусть его "не ищут люди", отметил он, а в конце заявил: "И велик аллах". 

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Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Фолловеры не оставили без внимания новое творение кумира. Только их мнения на просторах Instagram сильно разошлись. Одни согласились со словами Сергея. "Было бы неплохо", "Классно... взять и улететь", "Браво! Разделяю полностью Вашу мечту!", "Круто", "Великолепно! Аж повеселело на душе", – написали они о таком отдыхе, как грезится лидеру группы "Ленинград".

Другие предлагали свои варианты отдыха в прозе и в стихах: "А я сделала так, как в стихе... только в Сочи из Сибири укатила, что тоже хорошо", "Можно оказаться на лазурном берегу. Греешься на солнце ты отныне – белом и горячем как в бреду. А проснешся утром спозаранку, вытирая со щеки песок, ливанешь котяре волерьянку, добавишь наполнителя в лоток".

Нашлись и те, кто упрекнул Шнурова в использовании нецензурного слова в тексте о религии. Кто-то представил, что " Шнур на Марсе". В общем, как и прежде, артист заинтересовал пользователей...

Фоторепортаж
Киркоров оказался беднее Шнурова
Александр Овечкин. Фото: GLOBAL LOOK press Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press Стас Михайлов. Фото: GLOBAL LOOK press
Дима Билан. Фото: GLOBAL LOOK press Иван Ургант. Фото: GLOBAL LOOK press Григорий Лепс. Фото: GLOBAL LOOK press Сергей Шнуров. Фото: GLOBAL LOOK press +3
Полина ДОРОЖКИНА
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