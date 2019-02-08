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"Точно страшно": Маликова похоронили

Дмитрий Маликов. Фото: www.globallookpress.com
Фанаты решили, что на певца обрушилось проклятье

Дмитрий Маликов выложил на своей странице в Instagram новое фото. Поклонники странно отреагировали на снимок – некоторые устроили настоящую истерику, дошло до того, что артиста даже "похоронили".

Причиной стало то, что кадр был снят в черно-белом, будто траурном, цвете. Не так давно в таком же виде во многих соцсетях и пабликах многие выкладывали изображение рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), который умер 3 февраля. 

Масла в огонь подлило и то, что некоторое время назад Маликов размещал в Сети свое изображение с обритой головой. Вспомнив об этом, некоторые решили, что сработало проклятие Иосифа Кобзона, скончавшегося от рака. Артист мог пошутить над умершим знаменитым коллегой и теперь расплатился за это, предположили фанаты.

Как выяснилось, Маликов всего лишь хотел привлечь внимание подписчиков. Ради повышения их активности в его микроблоге он поместил кадр, на котором показан с веселой улыбкой, и обратился к подписчикам.

"Скучаю по нашему общению", – написал артист. 

 

Но это не остановили истерику. Поклонники волнуются и делятся переживаниями:  

"Точно страшно", "Маликов умер?", "Я тоже адреналинчик почувствовала..."

Некоторые заподозрили, что на фоне последних событий певец решил ухватить кусочек славы, за которой якобы гонится в последние годы. Они упрекнули Дмитрия в недальновидности и попросили в дальнейшем не заниматься подобным, ведь и так много страшных новостей.

"Боже ты мой... Дмитрий, не выкладывайте черно-белых фото – при виде их уже вздрагивать начинаешь", – отметили подписчики. 

Однако более спокойные фолловеры возразили: "Очень позитивный образ! Добрый и теплый!", "Какое фото! Наповал! Просто в культурном шоке! Беспощадно красивый... ну нельзя так", "Замечательная фотография!", "Жизнь продолжается!", "Очень приятное фото, хоть и черно-белое".   

И добавили, что тоже тоскуют и хотят поддерживать отношения: "Скучаю по нашему общению", "И пусть оно обычно короткое, внезапное, и многое не сказано и недосказано... Но в нем столько теплоты! Спасибо тебе за эти моменты", "Такое счастье видеть и слышать каждый день!", "Не скучайте, Дмитрий. Мы все на месте", "Даже от фото идет сильная энергетика, всегда приятно Вас видеть".

Ранее композитор и певец Дмитрий Маликов жаловался на серьезные проблемы с глазами. Он сообщил в соцсети, что теряет зрение. 

Фоторепортаж
"Рыцарь прекрасного образа": Маликов остался молодым
Дмитрий Маликов. Фото: www.globallookpress.com Дмитрий Маликов. Фото: www.globallookpress.com Дмитрий Маликов. Фото: www.globallookpress.com
Дмитрий Маликов. Фото: www.globallookpress.com Дмитрий Маликов с супругой Еленой. Фото: www.globallookpress.com Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией. Фото: www.globallookpress.com Дмитрий Маликов. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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