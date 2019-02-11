Тарзан в сползающих трусах сварил макарошки

Известный стриптизер дал совет поклонникам

Сергей Глушко (Тарзан) показался фанатам в смелом виде – в одних облегающих и довольно открытых трусах. И, принимая весьма откровенные позы, рассказал, как сохранить хорошую фигуру.

"Пока макарошки варятся, у меня есть один секретик, советик для того, чтобы быть стройными", – заявил он в ролике, выложенном в Instagram. И, показывая, как именно это нужно делать, он придерживал стринги, будто они вот-вот сползут вниз.

В соцсети запылали нешуточные страсти. Многие поклонницы лишились покоя. Одни восхищались фигурой Тарзана. "Сергей, Вы действительно Аполлон!", "У вас нереальное тело!", "На красивого мужика приятно посмотреть, даже в одних труселях", "Макарошки, гравитация, бренд... обратите внимание, в какой он отличной физической форме, и ноги выбриты, как у футболистов. А дяде-то много лет!", "Получила эстетическое удовольствие! Вы – позитивный человек!", "Молодец мужик... Есть на что глядеть... Я имею ввиду волосы", – написали они.

Другие прелестницы делились более откровенными чувствами: "Сережа, как спать-то теперь...", "Что вы с нами делаете? Ах", "О боже, я испугалась, что он их снимет и всех разочарует", "Смотрела не в глаза...", "Ого, какое чудо спрятано в трусах", "Я даже слегка перепугалась, когда наряду со словами "у меня есть маленький секретик" вы ухватились за резинку труселей. Думаю, сейчас Сергей что-то выдаст. А тут про стройность!", "Если честно, поняла только с третьего раза, о чем вы говорили, никак не могла сосредоточиться, глядя на Ваше тело", "Вот слушала, что Вы, Сережа, говорили... но думала почему-то о другом" .

Высказались и недовольные. "А что, одеться нельзя было? Стриптизеров любят личности с отклонениями, а обычным людям не очень приятно смотреть на голых мужиков", "Это ты жалуешься или хвастаешься? К чему эти дешевые понты, противно смотреть! Уже вообще сними свои облинявшие трусы!", "Сиськи такие", "Фу, жуть!", "Хоть бы штаны одел", "Страшный какой-то", "Только в трусах, что ли, инструкции дают теперь?", "Мерзость", "Уже не знает, как свое хозяйство показать, – и мацает руками, и перед камерой им водит, ужас!"

Сергею Глушко 48 лет, он следит за фигурой, которую не считает нужным прятать. Страница Тарзана в соцсети полна откровенных фотографий. У стриптизера отличное тело. Тарзан не только хвалится своей фигурой, но и изредка рассказывает, как добиться такого же.