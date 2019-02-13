Перед смертью Юрский произнес только одно слово

Раскрыты детали последних минут жизни актера

Сергей Юрский умер скоропостижно. Но перед этим он успел сказать кое-что. Об этом сообщила дочь заслуженного артиста.

Последнее его слово было "Наташа", – уточнила Дарья, передает "Пятый канал". И отметила, что в последнее время здоровье отца "сильно ухудшилось": "у него был сахарный диабет, вирус – все это вместе, он очень ослаб".

Хотя родные "все делали, но мгновенно, в одну секунду, остановилось сердце". Актер в этот момент находился у себя дома.

Его супруга Наталья Тенякова рассказала, что "прожила с мужем 50 с лишним лет". Они дорожили друг другом, видимо, поэтому знаменитый артист перед смертью произнес имя жены.

Сергей Юрский был женат дважды. Во втором браке – с артисткой Натальей Теняковой – у него родилась дочь Дарья, которая тоже стала актрисой.

Супруги были вместе не только в жизни, но и в кино. Они сыграли дядю Митю и бабу Шуру в комедии "Любовь и голуби", которую до сих пор любят и помнят зрители. При этом сами артисты, воплотившие образы пожилых людей, были тогда гораздо моложе: Юрскому исполнилось 49 лет, а Теняковой – 40.

Выдающийся актер, кумир нескольких поколений зрителей Сергей Юрский скончался рано утром 8 февраля от остановки сердца. Ему было 83 года.

За свою жизнь он сделал много и в театре, и в кино. Карьера актера была успешной везде. Свой творческий путь на экране он начинал со съемок в массовке, но его талант быстро разглядели, и 26-летнего Сергея пригласил на главную роль в фильме "Человек ниоткуда" знаменитый режиссер Эльдар Рязанов. После этого актеру распахнулась дверь в большой кинематограф.

Он сыграл в популярных картинах "Республика ШКИД" и "Место встречи изменить нельзя", которые хорошо знают несколько поколений зрителей. А Остап Бендер в "Золотом теленке" в исполнении Юрского назвали лучшим образом великого комбинатора.

Актер работал до последних дней. Он должен был играть в спектакле "Ресепшн", который поставил сам, но не успел. Прощание с Сергеем Юрьевичем прошло в Театре имени Моссовета в понедельник, 11 февраля. Звезду похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.