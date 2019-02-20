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Ротару спасает от проблем молодой любовник

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Известная "хуторянка" недолго поживет с новым избранником

София Ротару будет окружена мужчинами до конца своих дней. Однако у нее есть тот, кого она любит. Он намного моложе артистки и пока находится далеко, рассказала "Утру" таролог и ясновидящая Галина Янко.

Их отношения больше дружеские, чем романтические. Певица осознает разницу в возрасте, но для нее это не помеха. Знаменитость счастлива, и ей в целом все равно уже ничего не изменить. А этот парень у нее – отдушина от многих проблем, отметила ведунья. 

Встречи артистки с молодым человеком будут частыми, на какое-то время они даже поселятся вместе. Но потом звезда откажется от нового избранника и жалеть не будет, сообщила таролог. 

Галина Янко

Сейчас София Михайловна занимается детьми и внуками. Она буквально поглощена этим и отдает близким всю себя, добавила ясновидящая.

По ее словам, скоро Ротару приедет в Москву с какими-то концертами. Пройдут они на большой площадке или будут местечковыми выступлениями, не ясно, но в нашей стране исполнительница обязательно побывает.

Однако больше работать и почти все время жить София Михайловна будет на Украине. И прогнозы хорошие: болезни хоть и ожидаются, но пройдут мимо.


Карты показывают ее как долгожителя. Ротару наверняка проживет больше 80 лет, заявила гадалка. К тому же в душе артистка нереально молодая, искринка в ее глазах не угасает. Поэтому до скончания века "хуторянка" не останется без внимания представителей сильного пола.  

Что касается материального достатка, то карты показывают, что у нее чаши полны золота и серебра. Она очень обеспеченная дама, и все это так и будет, что бы с ней ни происходило. Даже если не будет концертов, денежный поток не остановится. Достатка хватит не только ей самой, но и детям, и внукам, подчеркнула гадалка. 

Фоторепортаж
Как менялся образ Софии Ротару
София Ротару 2007. Фото:Т ТАСС София Ротару 2003. Фото:ТАСС София Ротару 1980. Фото:ТАСС
София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2012. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2017. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС +4
Полина ДОРОЖКИНА
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