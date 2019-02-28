"Ну, короче...": обнаженный Тарзан спрятал достоинство

Муж Наташи Королевой возбудил поклонников

Сергей Глушко, которого все знают под псевдонимом Тарзан, снова всколыхнул соцсеть провокационным фото. На нем стриптизер стоит в ванной полностью голый, лишь небольшая шапочка с красной звездой прикрыла интимное место.

"Ну, короче... пошел в душ и... заигрался в Аквамена",

– пояснил он то, что изображено на снимке. Фанаты ьакое не пропустили, хотя отнеслись к тому, что увидели, по-разному.

Одни шутили: "Ну как бы нельзя такое на ночь...", "А еще говорят, бабы обезьянничают перед зеркалом... заигрался... игруля ночная", "Перегнул палку... называется", "Ну покажи уже интригу!".

Другие, в большинстве – дамы, восхищались. "Сексибой", "Красавчик", "Хорошая игра", "Сергей, Вы лучший!", "Ого!", "Так держать", "Хорошая попка", "Каждому бы так выглядеть в его возрасте", "Все в нем прекрасно и замечательно! К тому же хороший парень, муж, зять, отец.. И как артист, прекрасно выступает со своим шоу! Все в нем норм! Молодчина, Сергей!", – написали женщины.

Некоторые упрекали: "Ужасно", "Самолюбование", "Все светите своими телесами!", "Только раздетый уверенный", "Вроде взрослый дядька а все в одном месте детство!". "Не надоедает?"

А сотальные ругались на чем свет стоит. "Фу, урод", "На старую лошадь похож", "Противно смотреть". "Мода пошла – показывать голых мужиков и баб! Безобразие! Красоту должна видеть только жена!", – возмущались они.

Да только Тарзану и горя мало. Он, знай, гнет свое. И подобные кадры – далеко не редкость в Instagram. К примеру, накануне Сергей опубликовал не менее провокационное фото. На нем он показан с другими стриптизерами. Пикантные кадры также всколыхнули Сеть.

Столь откровенное действо Сергей Глушко готовит как сюрприз для дам на 8 Марта.Он покажет свой легендарный эротический спектакль "Тарзан-шоу".

Муж певицы Наташи Королевой – большой любитель подобной "клубнички". На его странице в соцсетях регулярно появляются эротические снимки...