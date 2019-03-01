Малышеву добила ее диета

Ведущая "Жить здорово" измотала свой организм

Елена Малышева, похоже, совсем не жалеет себя. Чтобы сбросить несколько лишних, по мнению самой звезды экрана, килограммов, она сидит на диетах. Да вот только последняя довела ее до полного истощения – главный теледоктор нашей страны едва не лишилась чувств, о чем сообщила подписчикам своего Instagram. Она опубликовала видео, в котором рассказала:

"Похудела на десять килограммов. Теперь вот прихожу в магазин, и есть хочется до обморочного состояния. Сил нет, как хочется... Купила себе кабачки и рыбу, но хочется наесться всего".

И, добавив, как ей трудно, попросила поддержки – "чтобы снова не начать поправляться".

Дурно Елене стало в кондитерском отделе ГУМа. Там и записан ролик. Ясно, что очередная диета, на которую села Малышева, довела ее до полного изможения.

Фанаты пожалели любимицу. Одни давали ей разные советы, желали сил и здоровья.

"Что же Вы себя так истязаете?! Маленькую порцию съешьте", "Уверена есть другие методы похудения, а не запрет и доводить себя до обморока от желания что-то съесть. Вы Елена должны это знать", "Может, всего по чуть-чуть", "Желаю Вам перебороть, желание купить и сожрать все, что приглянулось... Держитесь,победа будет за Вами!", "Не боритесь с собой! Скажите себе, что в любой момент Вы это попробуете, но не сейчас", "Есть надо! Для чего себя так мучить", – написали они.

Некоторые были удивлены, что Елена – проповедник собственной диеты, ждет совета от других, сидя на жесткой диете, посещает в магазинах отделы с самой вредной для фигуры и соблазнительной едой:

"Странная женщина, странная.... Совет спрашивать у тех, кому сама советует и предлагает свою диету", "Зачем в магазин ходить, когда холодильник забит наборами готовой еды Вашей же диеты?", "Не надо подходить к витринам и полкам, где лежат всякие вкусняшки... чтобы не соблазняться!".

Кое-ктопредположил, что видео в поддержку других худеющих женщин.

Елена Малышева ведет здоровый образ жизни, придерживается правильного питания, грамотно использует достижения косметологии, чтобы соответствовать образу, в котором показывается зрителям, и выглядит прекрасно. Однако при том, что поклонникам она рекомендует соблюдать меру во всем, сама себя держит прямо в ежовых рукавицах, что иногда и приводит в таким последствиям...