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Не получилось зомбировать: любовник Цымбалюк- Романовской устроил шоу

Прохор Шаляпин. Фото:instagram.com/p_shalyapin
Прохор Шаляпин радует поклонников появлением на экране

Каждую субботу и воскресенье Шаляпин ведет прогноз погоды на одном из центральных телеканалов. Чтобы привлечь к экранам еще больше своих поклонниц, он решил прорекламировать шоу в своем Instagram.

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin)

"Дорогие друзья, сердечное вам спасибо за отклики, за поддержку и добрые слова!" – пишет звезда.

Комментаторы считают, что прогноз был бы немного интереснее, если второй ведущей пригласили Ларису Копенкину – бывшую жену телеведущего.

Зрительницы от выступления Шаляпина в полном восторге, считают, что ему нужно расширять поле деятельности и вести все новостные передачи – "На вас смотришь и веришь, что все впереди!" – пишут пользователи.

Плюсовую температуру и солнце тоже связывают с личностью ведущего, женщины уверены – одна улыбка Прохора и на улице всегда хорошая погода.

"Прохор, захотелось слушать прогноз погоды, потому как вы ее ведущий. "С Вами всегда отличная погода! От одной улыбки хорошо и радостно!", "Прохор ведите вообще все новости! На вас смотришь и веришь что все впереди!, "Проша красив, море позитива! Никакие секты ему не страшны. У Виталины не получится зомбировать." – комментируют фанатки. 

Дарья ПЕТРОВА
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