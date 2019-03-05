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Валдис Пельш трогательно прощался с погибшим другом

Валдис Пельш. Фото: www.globallookpress.com
Ушла из жизни композитор Елена Дединская

Женщина скончалась на 62-м году жизни, прощание с ней прошло в больнице имени Мухина. Покойная стала известна, благодаря музыке к кинофольмам, спектаклям и телешоу:  "Женщина дня", "Марсианские хроники", "Угадай мелодию с Валдисом Пельшем", "Я сама с Юлией Меньшовой", "Взгляд с Александром Любимовым".

Телеведущий Валдис Пельш поделился с НСН своими переживаниями по поводу смерти композитора, с которым работал на заре своей карьеры.

"Да, мы были знакомы, но это было достаточно давно. Ещё в период работы над программой “Угадай мелодию”. Это был 95-й год, более 20 лет назад. Очень жалко, очень жалко", – рассказывает Пельш.

При этом ведущий сказал, что не хочет говорить громки слова, чтобы не звучать неискренне. Он считает, что у Дединской были более близкие люди, способные выразить скорбь и сожаление от души.

Елена Дединская помимо композиторской работы занималась музыкальной психотерапией. Она выпустила целый ряд альбомов с инструментальной музыкой: "Солнечный ветер", "Возрождение", "Моя жизнь – моя любовь", "Эхо тишины", "Доктор сон для самых маленьких и даже больших".

Дарья ПЕТРОВА
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