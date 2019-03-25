Ротару расцвела после тяжелой болезни

Вид знаменитой "хуторянки" сразил фанатов наповал

София Ротару, о здоровье которой не так давно волновались поклонники, дала понять, что с нею все хорошо. Она отметила 25-летие внука Анатолия Евдокименко в семейном кругу, и фото с торжества появились в сторис Instagram.

На них она показана в прежнем, как всегда, цветущем, виде. Певица радостно улыбается, заметно, как она счастлива. При этом на ее лице нет и тени болезни, слухи о которой будоражили умы поклонников не раз.

Сама известная артистка уже опровергала домыслы о своем недуге. В последнее время она просто не обращает на них внимания.

Ранее София Михайловна поздравила внука с днем рождения и сфотографировалась с ним, а также с любимой внучкой, которую назвали в ее честь, сыном Русланом и невесткой Светланой. Снимок Анатолия Евдокименко был опубликован на странице известной бабушки и восхитил ее подписчиков.

До этого в российской прессе сообщили о том, что Ротару перестала петь в России не по политическим соображениям, а по состоянию здоровья – якобы знаменитую "хуторянку" подкосила старая болезнь. При этом напоминали, что еще в возрасте 27 лет у звезды обнаружили туберкулез, а теперь решили, что София Михайловна находится на химиотерапии.



И в подтверждение приводили кадр, на котором артистка изображена в платке и темных очках. Под ними звезда эстрады скрывает следы тяжелого недуга, предположили тогда. Только вот фото, скорее всего, взято с похорон ее отца.

Летом певица на самом деле болела. На концерте в Уфе она даже потеряла сознание, после чего несколько дней провела в клинике, а затем восстанавливалась в Киеве, отказавшись от всех выступлений.

Зато на новогоднем огоньке она так же потрясла своим внешним видом. В роскошных нарядах Ротару буквально блистала...