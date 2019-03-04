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Ротару спела на "Песне года"

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая "хуторянка" отожгла на концерте

София Ротару устроила настоящий праздник фанатам в Германии. Во время выступления на "Песне года", которую по традиции вели Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев, она спустилась в зал и, поднимая зрителей с их мест, приглашала танцевать.

В Дюссельдорфе прошел грандиозный концерт. Публика встретила артистов очень тепло. Лолита Милявская, Николай Басков, "Дискотека "Авария", Iowa, Макс Барских, Диана Арбенина, и многие другие исполнили любимые песни поклонников. Также поднялись на сцену Верка Сердючка, Alexeev и Таисия Повалий.

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Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

Популярная украинская группа Kazka, также заявленная в "Песне года", в Германию не приехала. Как объяснили сами артисты, их не устроил предложенный формат, но, похоже, коллектив, как и его представители, стараются избегать связей с Россией, чтобы в их адрес не прозвучало обвинений в Незалежной. 

В конце прошлого года стало известно, что Ротару не примет участия в "Песне года". Артистка отказалась ехать в Россию, хотя и была заявлена на мероприятии, так как решила не дразнить украинских националистов. Да и ситуация тогда была накалена – Украина ввела военное положение.

София Михайловна была расстроена тем, что ей не удастся порадовать российского зрителя, сообщает сайт "Комсомольская правда". Кроме того, она понесла и финансовые потери – пришлось отказаться и от новогодних корпоративов в нашей стране, которые составляют солидную часть заработка всех популярных артистов. Но в результате компромисс удалось найти. 

Фоторепортаж
Как менялся образ Софии Ротару
София Ротару 2007. Фото:Т ТАСС София Ротару 2003. Фото:ТАСС София Ротару 1980. Фото:ТАСС
София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2012. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2017. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС +4
Полина ДОРОЖКИНА
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