"Прелесть": дочь Маликова покрасовалась в платье с декольте

Девушка продемонстрировала наряд, созданный по ее замыслу

Наследница известного певца и композитора Дмитрия Маликова опубликовала в соцсети новые фото. Под ними Стефания рассказала о планах на ближайшее время.

В кадрах девушка позирует в летнем наряде, который плотно облегает ее фигуру. Декольте выглядит скромно, видна лишь пикантная ложбинка.

"Если Вы еще не определились с платьем на выпускной, то мы идем к вам", – обратилась наследница артиста к выпускницам школ. И сообщила, что на днях покажет коллекцию платьев, разработанных ею и одним из известных российских брендов.

Фанаты юной наследницы звезды отреагировали на пост по-разному. Одни хвалили ее и наряд:

"Прелесть", "Сексуальная красотка", "Великолепная", "Стешенька, очень красивое платье! Желаю тебе новых творческих успехов во всех твоих проектах! Ты – умничка!", "Супер", "Тебе идет", "Очень стильно и красиво, интересная работа, хороший вкус", "Красавица", "Такая милая", "Очень красивое платье на Вас, подчеркнет фигуру каждой девушки", "Здорово", "Красотка внеземных масштабов", "Симметрия превосходна! Отличный выбор текстур и цветовых кодов!", "Прекрасное и эффектное платье! Молодец!"

Другие не оценили творческого порыва девушки, заподозрив в транжирстве средств, заработанных отцом.

"Это называется – я и петь могу, и плясать могу. И вообще все могут папины деньги!", "Это называется и швец, и жнец, и на дуде игрец, а по факту она ничего толком делать не умеет", "Не знаю почему, но она меня бесит",

– осудили такие. Нашлись и те, кто раскритиковал девушку и платье: "Мда... Девушка с огромной головой. Никакая косметика не поможет", "Все бы ничего, только совместили бы рисуночек на платье по переднему шву".

Однако лестных комментариев оказалось все же больше, чем неприятных. Впрочем, как всегда на странице Стефании.

Ранее Стефания поделилась с фанатами трогательным моментом. Она снялась, держа на руках "любимого мужчину" – маленького брата. В соцсети умилились видом обоих наследников Дмитрия Маликова.