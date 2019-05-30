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Друзь извинился за свой поступок

Оппоненту знатока показалось, что игрок не был искренен

Игрок клуба "Что? Где? Когда?" Александр Друзь принес извинения за скандал в шоу "Кто хочет стать миллионером?"

"Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе “Кто хочет стать миллионером?” нанесли ущерб репутации МАК "Что? Где? Когда?". Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред", - 

приводит заявление Друзя сайт Международной ассоциации клубов (МАК) "Что? Где? Когда?"

В феврале этого года главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в мошенничестве и попытке подкупа, напоминает "Федерал Пресс". По словам Бера, за день до съемок знаток попросил раскрыть список вопросов и ответы на них. За это Друзь пообещал Беру часть выигрыша в 3 млн рублей. 

"Мне эти извинения кажутся не искренними. Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал", - 

написал Бер на своей страничке в Facebook. 

Валентина МАЙОРОВА
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