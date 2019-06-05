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Известная группа осталась без солистки

Фото: www.globallookpress.com
Певица решила завершить музыкальную карьеру

Саша Савельева уходит из группы "Фабрика" после 16 лет работы. Причина для этого веская: девушка собирается посвятить все свое время новорожденному сыну.

Звезде удалось уйти из группы без скандалов и ругани. Она с трепетом отзывается о своих коллегах и продюсере:

"Перед глазами пронеслись все эти долгие и одновременно быстрые 16 лет. 16 лет! Так много всего произошло за это время… во мне такое огромное чувство благодарности любимому продюсеру и автору гениальных песен Игорю Матвиенко– нашему второму папе…",

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Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva)


Коллеги по группе поддержали Савельеву, хотя и признались, что расстроены ее уходом. Не осталась в стороне и Сати Казанова – она первая покинула группу в 2010 г.: "Ничего не бойся, родная! Новая веха твоей жизни будет прекрасный – я тебе этого желаю всем сердцем! А группа "Фабрика" продолжит свой полет, еще красивее", – написала она.

Коллектив образовался на телепроекте Фабрика звезд" в 2002 году. Тогда девушки заняли второе место на шоу. За 16 лет совместной работы они записали несколько альбомов и получили семь "Золотых граммофонов".

Александра Савельева работала в группе с самого начала, а зимой 2018 г. появились слухи о том, что артистка беременна, так как она перестала выступать вместе с коллективом. Вскоре певице подыскали замену, а в конце марта 35-летняя Савельева родила мужу – актеру Кириллу Сафонову – сына.

"Сейчас мне хочется посвятить время семье, заботе о маленьком человечке, который очень нуждается во мне",

– прокомментирова свой уход из "Фабрики" Александра.

Дарья ПЕТРОВА
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