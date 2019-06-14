Добрый человек не взял вознаграждения за свой поступок

Кот Бари Алибасова по кличке Чуча обнаружился в неожиданном месте – питомца нашли в центре кунг-фу в Москве.

"Жизни и здоровью (кота) ничего не угрожает", -

рассказал РИА "Новости" пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Он добавил, что мужчина, который принес котика, принципиально отказался от вознаграждения, так как "добрые дела обязательно вознаградятся сторицей".

Чуча сбежал из квартиры продюсера в суматохе после визита журналистов. Сын Алибасова пообещал тому, кто найдет кота, крупное денежное вознаграждение. В итоге 13 июня в офис Бари Каримовича принесли питомца породы канадский сфинкс и получили обещанные 800 тыс. рублей, однако вскоре обнаружилось, что это совсем другое животное.

Напомним, основатель и бессменный руководитель группы "На-На" попал в больницу после того, как получил химический ожог, выпив вместо воды средство для чистки труб. По словам сына продюсера, Бари Алибасова-младшего, он увезет отца в Европу, как только тому станет получше.



