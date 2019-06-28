"Обезболивающие не помогали": Юрия Шатунова увезла скорая перед концертом

Артисту потребовалась помощь стоматолога

Известного певца Юрия Шатунова увезли на скорой прямо перед концертом в Новороссийске. Поводом для срочной госпитализации стала острая зубная боль. Директор артиста сообщил, что за несколько часов до выступления состояние Шатунова ухудшилось.

В стоматологии 45-летнего артиста приняли быстро, не взяв за поставленную пломбу ни рубля.

"За несколько часов до концерта Юре стало плохо. Очень сильно болел зуб, обезболивающие не помогали, и мы вызвали медиков",

– рассказал директор артиста Аркадий Кудряшов "КП".

После оказанной помощи певец вернулся обратно на сцену. Билеты на его концерт в Новороссийске были раскуплены еще за неделю до выступления.

Сам Шатунов решил произнести слова благодарности, находясь на сцене.

"Приехали клевые девчонки. Быстро все организовали, отвезли в больничку, сделали снимки. В общем, починили и восстановили меня. Я, конечно, безумно им благодарен за это, если бы все было иначе, то я сегодня бы здесь не стоял",

– признался он.

Юрий Шатунов выступал в составе группы "Ласковый май". С 1991 года он занимается сольной карьерой.

