"Обезболивающие не помогали": Юрия Шатунова увезла скорая перед концертом

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Известного певца Юрия Шатунова увезли на скорой прямо перед концертом в Новороссийске. Поводом для срочной госпитализации стала острая зубная боль. Директор артиста сообщил, что за несколько часов до выступления состояние Шатунова ухудшилось.
В стоматологии 45-летнего артиста приняли быстро, не взяв за поставленную пломбу ни рубля.
"За несколько часов до концерта Юре стало плохо. Очень сильно болел зуб, обезболивающие не помогали, и мы вызвали медиков",
– рассказал директор артиста Аркадий Кудряшов "КП".
После оказанной помощи певец вернулся обратно на сцену. Билеты на его концерт в Новороссийске были раскуплены еще за неделю до выступления.
Сам Шатунов решил произнести слова благодарности, находясь на сцене.
"Приехали клевые девчонки. Быстро все организовали, отвезли в больничку, сделали снимки. В общем, починили и восстановили меня. Я, конечно, безумно им благодарен за это, если бы все было иначе, то я сегодня бы здесь не стоял",
– признался он.
Юрий Шатунов выступал в составе группы "Ласковый май". С 1991 года он занимается сольной карьерой.
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